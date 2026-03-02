Custonaci: 40 alunni protagonisti del progetto “Officina dei Talenti"

02/03/2026 11:00:00

Grande partecipazione all’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice – E. Fermi” di Custonaci per l’incontro territoriale del progetto “Officina dei Talenti”. Quaranta alunni della scuola primaria hanno preso parte ai laboratori dedicati alle life skills, tra educazione ambientale e sviluppo delle competenze emotive e relazionali.

All’appuntamento erano presenti il dirigente scolastico Alberto Ruggirello, la vicepreside Vincenza Campo e le responsabili di progetto Maria Rosaria Morfino e Vincenza Di Giovanni. Un momento di confronto che ha coinvolto la comunità scolastica in un percorso che guarda alla crescita personale degli studenti e alla valorizzazione del territorio.

Durante la giornata sono intervenuti Antonio Ruggirello e Giusy Pennelli, esperti del laboratorio Rikreando, che hanno affrontato con i bambini i temi della tutela ambientale e dell’importanza di prendersi cura del proprio contesto di vita, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Un tema particolarmente sentito in un territorio come quello di Custonaci e dell’area trapanese, dove il rapporto con l’ambiente – dalla costa alle aree interne – rappresenta una risorsa ma anche una responsabilità.

I laboratori, guidati dal team operativo composto da Annalisa Reina, Alessandra Fontana e Chiara Cusenza, hanno puntato sullo sviluppo delle competenze emotive, sulla collaborazione e sulla consapevolezza delle proprie capacità. I bambini hanno partecipato con interesse, dimostrando coinvolgimento nelle attività proposte.

Il progetto “Officina dei Talenti” si articola in cinque linee di intervento. EDU4LAB propone laboratori di educazione non formale su life skills, cittadinanza attiva, pensiero critico e rispetto dell’ambiente. Spazio NES offre supporto metacognitivo per bambini con DSA, BES o disabilità visiva. “Artigiani del Futuro” prevede officine di stampa 3D e la creazione di strumenti educativi. “Cresciamo Insieme” è un living lab con esperti e spazi di socializzazione per minori e famiglie. Infine, il “Potenziamento della Comunità Educante” include percorsi formativi per docenti, genitori e operatori sociali, oltre alla costituzione di un tavolo strategico territoriale per un modello replicabile di prevenzione della dispersione scolastica.

Capofila e responsabile del progetto è l’Associazione Al Plurale. Tra i partner figurano Legambiente, La Fenice Cooperativa Sociale, l’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice – E. Fermi” di Custonaci–San Vito Lo Capo, l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Paceco e i Comuni di Custonaci, Erice, Misiliscemi e Paceco.

L’iniziativa è finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU, attraverso il PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 3. Un investimento che punta a rafforzare la rete educativa del territorio e a contrastare, in modo strutturato, il rischio di dispersione scolastica.



