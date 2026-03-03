Marsala: Via Trusso tra degrado, erbacce e rifiuti nel centro storico della città. il video

03/03/2026 13:35:00

Erbacce alte, sacchi neri della spazzatura, pezzi di mobili abbandonati, pannelli in legno e plastica. In via Trusso, nel centro storico di Marsala, non manca nulla per certificare uno stato di degrado che contrasta con i tentativi di riqualificazione avviati in passato.

La stradina, si presenta oggi in condizioni di evidente abbandono. Tra i muri che raccontano la storia della città si accumulano rifiuti di ogni genere. I sacchi neri sono accatastati lungo i bordi della carreggiata, mentre tra le erbacce spuntano materiali ingombranti e residui di arredamento.

Eppure via Trusso non è una strada qualunque. Tempo addietro si era cercato di restituirle dignità, anche attraverso un murale realizzato sotto la targa con il nome della via, simbolo di un tentativo di rilancio e di attenzione al decoro urbano che oggi però non c'è, come testimonia il video qui sotto.



