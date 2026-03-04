Sezioni
Economia
Tiro al volo, vivai e non solo: ecco chi a Mazara prende i soldi per i danni del ciclone

Ci sono lidi, cantieri nautici, ma anche l'associazione di tiro a volo, un vivaio. Dopo quello di Marsala, ecco l'elenco delle aziende che hanno dichiarato di aver ricevuto danni tali dal ciclone Harry da impedire la continuazione dell'attività. E pertanto arriva loro un contributo dalla Regione. 

 

Il ciclone Harry, che a metà gennaio ha colpito duramente la costa della Sicilia occidentale, ha lasciato segni pesanti anche a Mazara del Vallo, dove mareggiate e vento hanno danneggiato diverse attività economiche legate soprattutto al mare.

 

Adesso arrivano i primi ristori.
 

La Regione Siciliana ha pubblicato il decreto con l’elenco delle imprese ammesse ai contributi straordinari, fino a un massimo di 20 mila euro per azienda, destinati alla ripartenza delle attività colpite dal maltempo.

 

Nel lungo elenco regionale compaiono diverse imprese con sede a Mazara del Vallo, tra stabilimenti balneari, circoli nautici, cooperative e attività commerciali.

 

Le aziende di Mazara del Vallo ammesse ai contributi

 

Secondo l’Allegato 1 del decreto regionale, tra le imprese con sede a Mazara del Vallo risultano ammesse ai contributi:

  • A.S.D. Stella Polare
  • ADINA – Associazione Diportisti Nautici Mazarese
  • ASD L’Approdo
  • ASD Tiro a Volo 2020 Mazara
  • Bagno Marakanà S.a.s. di Giacalone D. & Bianco P.
  • Coral Bay di Apollo Calogero & C. S.a.s.
  • Corona Riccardo
  • Curti Vito
  • Giacalone Giuseppa
  • Italservis Società Cooperativa
  • Kiwi Beach Resorts S.r.l.
  • Piazza Maria Grazia
  • Traslochi Casanuova 2008 S.r.l.
  • Vincla S.a.s. di Ambrogio Eleonora & C.
  • Vivai del Sole di Zizzo Giulia
  • Za’ Franca S.a.s. di G. Signorello & C.

 

Si tratta in gran parte di attività legate al mare, al turismo balneare e ai servizi, settori che a Mazara hanno subito danni diretti durante le forti mareggiate di gennaio.

 

Una città duramente colpita dal ciclone

 

Mazara del Vallo è stata tra i centri più esposti al passaggio del ciclone Harry.
Il maltempo ha provocato: mareggiate lungo il litorale cittadino, danni a stabilimenti balneari e strutture turistiche, problemi alle attività portuali e nautiche

Molte imprese hanno dovuto sospendere temporaneamente l’attività o affrontare costi immediati per riparazioni e ripristino delle strutture.

 

I contributi regionali

 

Il contributo previsto dalla Regione Siciliana può arrivare fino a 20 mila euro per ogni impresa, ma deve essere utilizzato per la ripresa immediata dell’attività economica.

 

I pagamenti saranno effettuati tramite Irfis FinSicilia e, secondo quanto annunciato dalla Regione, dovrebbero partire già nei prossimi giorni.

 









