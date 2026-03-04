Tiro al volo, vivai e non solo: ecco chi a Mazara prende i soldi per i danni del ciclone

04/03/2026 14:15:00

Ci sono lidi, cantieri nautici, ma anche l'associazione di tiro a volo, un vivaio. Dopo quello di Marsala, ecco l'elenco delle aziende che hanno dichiarato di aver ricevuto danni tali dal ciclone Harry da impedire la continuazione dell'attività. E pertanto arriva loro un contributo dalla Regione.

Il ciclone Harry, che a metà gennaio ha colpito duramente la costa della Sicilia occidentale, ha lasciato segni pesanti anche a Mazara del Vallo, dove mareggiate e vento hanno danneggiato diverse attività economiche legate soprattutto al mare.

Adesso arrivano i primi ristori.



La Regione Siciliana ha pubblicato il decreto con l’elenco delle imprese ammesse ai contributi straordinari, fino a un massimo di 20 mila euro per azienda, destinati alla ripartenza delle attività colpite dal maltempo.

Nel lungo elenco regionale compaiono diverse imprese con sede a Mazara del Vallo, tra stabilimenti balneari, circoli nautici, cooperative e attività commerciali.

Le aziende di Mazara del Vallo ammesse ai contributi

Secondo l’Allegato 1 del decreto regionale, tra le imprese con sede a Mazara del Vallo risultano ammesse ai contributi:



A.S.D. Stella Polare

ADINA – Associazione Diportisti Nautici Mazarese

ASD L’Approdo

ASD Tiro a Volo 2020 Mazara

Bagno Marakanà S.a.s. di Giacalone D. & Bianco P.

Coral Bay di Apollo Calogero & C. S.a.s.

Corona Riccardo

Curti Vito

Giacalone Giuseppa

Italservis Società Cooperativa

Kiwi Beach Resorts S.r.l.

Piazza Maria Grazia

Traslochi Casanuova 2008 S.r.l.

Vincla S.a.s. di Ambrogio Eleonora & C.

Vivai del Sole di Zizzo Giulia

Za’ Franca S.a.s. di G. Signorello & C.

Si tratta in gran parte di attività legate al mare, al turismo balneare e ai servizi, settori che a Mazara hanno subito danni diretti durante le forti mareggiate di gennaio.

Una città duramente colpita dal ciclone

Mazara del Vallo è stata tra i centri più esposti al passaggio del ciclone Harry.

Il maltempo ha provocato: mareggiate lungo il litorale cittadino, danni a stabilimenti balneari e strutture turistiche, problemi alle attività portuali e nautiche

Molte imprese hanno dovuto sospendere temporaneamente l’attività o affrontare costi immediati per riparazioni e ripristino delle strutture.

I contributi regionali

Il contributo previsto dalla Regione Siciliana può arrivare fino a 20 mila euro per ogni impresa, ma deve essere utilizzato per la ripresa immediata dell’attività economica.

I pagamenti saranno effettuati tramite Irfis FinSicilia e, secondo quanto annunciato dalla Regione, dovrebbero partire già nei prossimi giorni.



