Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
04/03/2026 11:48:00

Traffico paralizzato a Marsala per la chiusura del lungomare Mediterraneo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/1772621294-0-traffico-paralizzato-a-marsala-per-la-chiusura-del-lungomare-mediterraneo.jpg

È caos traffico a Marsala dopo la chiusura del Lungomare Mediterraneo per consentire il completamento dei lavori di riqualificazione del waterfront. Per tutta la giornata si sono registrate lunghe file e rallentamenti nelle strade limitrofe, con pesanti disagi per automobilisti e residenti.

Le criticità maggiori si sono concentrate tra via Mazzini, piazza Inam, via Crispi e via Verdi, ma ripercussioni si sono avute in tutta l’area compresa tra il centro e la zona mare. Auto incolonnate, tempi di percorrenza raddoppiati e traffico praticamente paralizzato nelle ore di punta.

La chiusura del Lungomare Mediterraneo, necessaria – secondo quanto comunicato – per consentire la conclusione degli interventi del cosiddetto “waterfront”, ha di fatto riversato il flusso veicolare sulle arterie alternative, già particolarmente trafficate.

 

Sulla vicenda interviene una nostra lettrice di Tp24, Elena, che segnala i disagi e solleva interrogativi sulla gestione dei lavori: "Come prevedibile, la chiusura del lungomare per consentire di finire (forse) i lavori dell'altisonante "waterfront", ha provocato un grande caos nel traffico di zona. Chissà se l’opera seguirà il destino di tutte le altre opere pubbliche, visibili o invisibili (come la fognatura): iniziate, continuate a singhiozzo, quasi terminate, abbandonate a loro stesse in tempi ragionevolmente brevi, fra erbacce e immondizia, in una città che non contempla nel suo vocabolario il termine manutenzione". 

 

"Sarebbe poi interessante sapere chi è stato l’astuto urbanista che ha spostato al centro lo spartitraffico di Via Verdi, annullando di fatto una fila intera di parcheggi in una realtà che ne soffre abbondantemente la carenza, senza con questo provvedimento migliorare nulla, anzi, forse rendendo ancor più pericoloso l’incrocio con Via dello Sbarco. Speriamo abbiano l’estro - conclude Elena - in fase di verniciatura degli stalli, di farli a pettine, riguadagnandone così almeno qualcuno". 

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.

 









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...