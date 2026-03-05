Incidenti stradali in aumento nel Trapanese: nel 2025 +17,27%. Il 76% nei centri abitati

05/03/2026 13:00:00

Nel 2025 in provincia di Trapani gli incidenti stradali sono aumentati del 17,27% rispetto all’anno precedente, con la maggior parte dei sinistri (76,53%) avvenuti nei centri abitati e soprattutto nella fascia oraria tra le 7 e le 14. Sono alcuni dei dati emersi durante la riunione del Tavolo tecnico ristretto dell’Osservatorio sull’incidentalità stradale, che si è svolta presso la Prefettura di Trapani per analizzare l’andamento dei sinistri e individuare nuove misure di prevenzione e sicurezza.

L’analisi dei dati, raccolti congiuntamente da Polizia di Stato, Carabinieri e Polizie locali, ha consentito di individuare tendenze temporali e territoriali, oltre ad approfondire le principali cause degli incidenti.

Le strade comunali risultano quelle maggiormente interessate dall’incidentalità. Molti sinistri si verificano su tratti rettilinei, in particolare il 64,71% su strade a carreggiata unica con doppio senso di marcia e il 29,41% su strade a senso unico.

Nel complesso gli incidenti hanno coinvolto 2669 veicoli:

75,6% autovetture

8,3% motocicli

5,4% ciclomotori

Per quanto riguarda le cause, la più frequente è legata a comportamenti imprudenti alla guida e violazioni delle norme del Codice della strada, come velocità non adeguata alle condizioni del traffico e del meteo, uso del cellulare mentre si guida, oltre a abuso di alcol o sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’incontro, gli enti proprietari e gestori delle strade hanno illustrato gli interventi di manutenzione e sicurezza già realizzati o programmati. Tra questi: lavori di pavimentazione, scerbatura del verde, manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, ripristino dell’illuminazione pubblica, oltre a interventi legati a frane e smottamenti e al consolidamento delle scarpate con reti di protezione, in particolare lungo la strada statale 187.

L’attività dell’Osservatorio si affianca anche a iniziative di educazione stradale e sensibilizzazione, come i progetti promossi dalla Prefettura di Trapani nelle scuole, con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani una maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti e sicuri alla guida.



