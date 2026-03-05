Sezioni
Cittadinanza

» Strade e traffico
05/03/2026 12:47:00

Marsala, caos sul Lungomare per i lavori: il Comune cambia la viabilità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/1772711317-0-marsala-caos-sul-lungomare-per-i-lavori-il-comune-cambia-la-viabilita.jpg

Dopo i primi giorni di caos e lunghe file di auto, il Comune di Marsala prova a correre ai ripari per la viabilità sul lungomare portuale. Da domani, venerdì 6 marzo, entrerà in vigore una nuova disciplina del traffico pensata per rendere più scorrevole la circolazione nell’area interessata dai cantieri.

Le modifiche arrivano dopo che, nella prima giornata di applicazione delle precedenti disposizioni, si sono registrate criticità significative con ingorghi e lunghe code, in un tratto che rappresenta uno dei principali snodi del traffico urbano. 

 

I lavori sul Lungomare

 

Nella zona sono in corso due interventi contemporanei:

  • i lavori di Italgas per la sostituzione della conduttura della rete del gas;
  • gli interventi di rigenerazione urbana nell’area compresa tra via Verdi e il Lungomare Mediterraneo.

La contemporanea presenza dei cantieri ha reso necessario modificare più volte l’assetto della circolazione, anche dopo le proteste di residenti e commercianti che avevano segnalato difficoltà di accesso alle attività.

 

Le nuove regole per il traffico

 

La nuova ordinanza della Polizia Municipale prevede alcune modifiche importanti.

Sul Lungomare Mediterraneo sarà istituito il senso unico di marcia in direzione Petrosino nel tratto compreso tra via dello Sbarco e via Francesco Crispi, con uscita obbligatoria su quest’ultima strada.

Cambierà anche la circolazione in via Francesco Crispi:

  • senso unico tra Lungomare Mediterraneo e via Verdi;
  • doppio senso nel tratto successivo tra via Verdi e via Mazzini/piazza Francesco Pizzo.

Prevista inoltre la chiusura della corsia di via Verdi nella direzione che conduce verso via dello Sbarco e piazza Enrico Loi.

 

Misure temporanee e monitoraggio

 

Il nuovo assetto della viabilità sarà temporaneo e sperimentale e resterà in vigore per tutto il mese, mentre la Polizia Municipale monitorerà l’andamento del traffico nei primi giorni per valutare eventuali ulteriori correttivi.

L’obiettivo dichiarato dal Comune è quello di ridurre i disagi per cittadini e attività commerciali, garantendo allo stesso tempo la prosecuzione in sicurezza dei lavori sul lungomare.

Nel frattempo, agli automobilisti non resta che armarsi di pazienza: tra cantieri e deviazioni, il lungomare di Marsala continua ad essere uno dei punti più delicati della viabilità cittadina.









