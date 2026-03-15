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Cultura

» Sociale
15/03/2026 14:00:00

Anche a Trapani la campagna AIL con le Uova di Pasqua per la ricerca

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Tre giorni dedicati alla solidarietà a Trapani con l’iniziativa dell’AIL – Associazione contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Dal 20 al 22 marzo, dalle 10 alle 20, i volontari saranno presenti in piazza Vittorio Veneto con la tradizionale campagna nazionale delle Uova di Pasqua.

 

L’iniziativa, organizzata dalla sede territoriale AIL collegata alla sezione di Palermo, si svolge contemporaneamente in tutta Italia con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca e per il sostegno ai pazienti affetti da malattie del sangue.

 

I fondi raccolti contribuiranno a sostenere, tra le altre cose, le attività dell’ospedale Cervello di Palermo, dove si trova il reparto di ematologia e trapianto di midollo osseo, e progetti come le Case AIL, che accolgono i pazienti e i familiari costretti a spostarsi dalla propria città per curarsi.

L’associazione offre inoltre servizi di supporto come trasporto dei pazienti verso i luoghi di cura e assistenza psicologica, cercando di alleviare le difficoltà che spesso accompagnano il percorso di cura.









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