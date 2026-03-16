Poggioreale Antica, lavori Pnrr fermi da mesi: scoppia la polemica

16/03/2026 10:13:00

Si fermano i lavori di riqualificazione a Poggioreale Antica, uno dei borghi simbolo del terremoto del Belice del 1968. Il cantiere finanziato con 1,6 milioni di euro del Pnrr, avviato lo scorso settembre con l’obiettivo di valorizzare il sito dal punto di vista turistico, è fermo da dicembre.

Una situazione che ha fatto scattare l’allarme dell’associazione Poggioreale Antica, guidata da Gioacchino Musso, che denuncia non solo il blocco dei lavori ma anche dubbi sulla qualità di alcuni interventi già eseguiti, in particolare sulla messa in sicurezza di Palazzo Alberto Agosta.

Secondo l’associazione, le travi in legno installate per sostenere la struttura non garantirebbero una reale stabilità. «Sono in ritardo. A fine lavori si vedrà solo un ammasso di legnami. Sarà corretto questo lavoro?», sostiene Musso.

Il sindaco Carmelo Palermo respinge le critiche e parla di polemiche strumentali. Il primo cittadino spiega a La Sicilia che lo stop è stato causato dalla necessità di effettuare ulteriori verifiche dopo le piogge delle ultime settimane e che il cantiere è pronto a ripartire per completare i lavori entro giugno.

Il progetto punta a creare un percorso sicuro tra Palazzo Agosta e Piazza Elimo, con illuminazione artistica e accesso serale ai ruderi, con l’obiettivo di trasformare Poggioreale Antica in un sito turistico e culturale legato alla memoria del terremoto.



