Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» PNRR
16/03/2026 10:13:00

Poggioreale Antica, lavori Pnrr fermi da mesi: scoppia la polemica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773645405-0-poggioreale-antica-lavori-pnrr-fermi-da-mesi-scoppia-la-polemica.jpg

Si fermano i lavori di riqualificazione a Poggioreale Antica, uno dei borghi simbolo del terremoto del Belice del 1968. Il cantiere finanziato con 1,6 milioni di euro del Pnrr, avviato lo scorso settembre con l’obiettivo di valorizzare il sito dal punto di vista turistico, è fermo da dicembre.

 

Una situazione che ha fatto scattare l’allarme dell’associazione Poggioreale Antica, guidata da Gioacchino Musso, che denuncia non solo il blocco dei lavori ma anche dubbi sulla qualità di alcuni interventi già eseguiti, in particolare sulla messa in sicurezza di Palazzo Alberto Agosta.

Secondo l’associazione, le travi in legno installate per sostenere la struttura non garantirebbero una reale stabilità. «Sono in ritardo. A fine lavori si vedrà solo un ammasso di legnami. Sarà corretto questo lavoro?», sostiene Musso.

Il sindaco Carmelo Palermo respinge le critiche e parla di polemiche strumentali. Il primo cittadino spiega a La Sicilia che lo stop è stato causato dalla necessità di effettuare ulteriori verifiche dopo le piogge delle ultime settimane e che il cantiere è pronto a ripartire per completare i lavori entro giugno.

 

Il progetto punta a creare un percorso sicuro tra Palazzo Agosta e Piazza Elimo, con illuminazione artistica e accesso serale ai ruderi, con l’obiettivo di trasformare Poggioreale Antica in un sito turistico e culturale legato alla memoria del terremoto.









Native | 16/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773650395-0-intelligenza-artificiale-e-lavoro-al-congresso-uil-trapani-il-nodo-delle-regole.jpg

Intelligenza artificiale e lavoro, al congresso UIL Trapani il nodo delle...

Native | 14/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/1773392481-0-pasqua-a-marsala-la-pasticceria-savoia-punta-sulla-colomba-artigianale-con-lievito-madre.jpg

Pasqua a Marsala, la Pasticceria Savoia punta sulla colomba artigianale...

Native | 13/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/1773392070-0-isee-2026-piu-richieste-e-nuove-regole-cosa-cambia-per-le-famiglie.jpg

ISEE 2026, più richieste e nuove regole: cosa cambia per le famiglie