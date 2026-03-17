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» Sociale
17/03/2026 09:30:00

“Niente panico”, oltre 200 partecipanti all’incontro della Lega Navale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-03-2026/1773735963-0-niente-panico-oltre-200-partecipanti-all-incontro-della-lega-navale.jpg

Oltre 200 partecipanti, tra presenza e collegamenti online, per l’incontro “Niente Panico! Quando il corpo si spaventa” organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani. 

 

Un appuntamento dedicato ad ansia e attacchi di panico che ha registrato più di 120 persone in sala e circa 80 in diretta Facebook, confermando l’interesse su un tema sempre più diffuso.
 

L’iniziativa, ospitata nella sala conferenze del Lazzaretto, è stata promossa dalla LNI Trapani in collaborazione con la sezione di Aspra, nell’ambito del lavoro di rete tra le sedi della Sicilia occidentale. 

 

Un confronto tra specialisti e cittadini che ha affrontato il tema con un approccio multidisciplinare, mettendo insieme mente, corpo e reazioni fisiologiche.


 

Nel corso dell’incontro, la psicologa e psicoterapeuta Rosatiziana Lucchese ha spiegato come riconoscere i segnali dell’ansia e gestire gli attacchi di panico, anche in contesti particolari come la navigazione, sottolineando l’importanza della respirazione e del controllo del momento presente.
 

La cardiologa Flavia Dispensa, dell’ARNAS Civico Benfratelli di Palermo, ha chiarito le differenze tra attacco di panico ed evento cardiaco, spiegando quando è necessario attivare il 118 e come descrivere correttamente i sintomi.
 

Spazio anche al tema del panico in immersione con l’istruttrice subacquea Monica Restivo, che ha illustrato i segnali di allarme e le tecniche di prevenzione, mentre il chinesiologo Massimo Scardina ha approfondito il ruolo della respirazione diaframmatica nella gestione dello stress.


 

Le conclusioni sono state affidate alla cardiochirurga Nicoletta Salviato, che ha richiamato l’importanza di un approccio complessivo alla salute, basato sull’equilibrio dell’organismo e sulla capacità di gestire le reazioni del corpo.
 

«Mettere in rete le realtà della Lega Navale della Sicilia occidentale significa valorizzare competenze e iniziative presenti nei territori» ha detto la delegata Daniela Gemelli, mentre il presidente della LNI Trapani Piero Culcasi ha sottolineato il valore della collaborazione tra le sezioni.
 

Durante l’incontro è stato anche anticipato il progetto “Vela & Salute”, in programma a maggio, che prevede la circumnavigazione della Sicilia con le “barche della legalità”, confiscate alla criminalità organizzata e oggi utilizzate per attività educative e di inclusione sociale.









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