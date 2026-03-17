Ristorante Dal Cozzaro a San Vito lo Capo cerca responsabile operativo ristorazione

17/03/2026 09:27:00

Chi siamo

Siamo un gruppo ristorativo presente in Sicilia con due realtà: il Ristorante Dal Cozzaro a San Vito lo Capo e Bitti Ristorazione Collettiva a Castelvetrano. Operiamo con passione e professionalità con un team di 30–80 persone, puntando su qualità, efficienza e soddisfazione del cliente.



Il ruolo

Cerchiamo un Responsabile Operativo di Ristorazione che gestisca in modo equilibrato tutte le aree aziendali, coordinando entrambe le sedi e rispondendo direttamente alla proprietà.



Responsabilità

∙ Coordinamento del personale: turni, selezione, formazione e gestione quotidiana

∙ Controllo food cost, labor cost e margini operativi per entrambe le attività

∙ Gestione operativa cucina e sala con rispetto degli standard HACCP

∙ Pianificazione approvvigionamenti e rapporti con i fornitori

∙ Gestione clienti istituzionali della ristorazione collettiva

∙ Reportistica periodica alla proprietà



Requisiti

∙ Esperienza di almeno 3–5 anni in ruoli analoghi

∙ Capacità di gestire team numerosi e contesti complessi

∙ Conoscenza del food cost e della gestione economica

∙ Autonomia decisionale e problem solving

∙ Conoscenza normative HACCP



Cosa offriamo

∙ Contratto a tempo indeterminato

∙ Autonomia operativa e rapporto diretto con la proprietà

∙ Retribuzione competitiva commisurata all'esperienza

∙ Inserimento in un gruppo in crescita in una delle zone più belle della Sicilia



Candidature riservate e valutate con attenzione: job@dalcozzaro.eu



