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» TrovoLavoro
17/03/2026 09:27:00

Ristorante Dal Cozzaro a San Vito lo Capo cerca responsabile operativo ristorazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-03-2026/1773736994-0-ristorante-dal-cozzaro-a-san-vito-lo-capo-cerca-responsabile-operativo-ristorazione.jpg

Chi siamo
Siamo un gruppo ristorativo presente in Sicilia con due realtà: il Ristorante Dal Cozzaro a San Vito lo Capo e Bitti Ristorazione Collettiva a Castelvetrano. Operiamo con passione e professionalità con un team di 30–80 persone, puntando su qualità, efficienza e soddisfazione del cliente.

Il ruolo
Cerchiamo un Responsabile Operativo di Ristorazione che gestisca in modo equilibrato tutte le aree aziendali, coordinando entrambe le sedi e rispondendo direttamente alla proprietà.

Responsabilità
∙ Coordinamento del personale: turni, selezione, formazione e gestione quotidiana
∙ Controllo food cost, labor cost e margini operativi per entrambe le attività
∙ Gestione operativa cucina e sala con rispetto degli standard HACCP
∙ Pianificazione approvvigionamenti e rapporti con i fornitori
∙ Gestione clienti istituzionali della ristorazione collettiva
∙ Reportistica periodica alla proprietà

Requisiti
∙ Esperienza di almeno 3–5 anni in ruoli analoghi
∙ Capacità di gestire team numerosi e contesti complessi
∙ Conoscenza del food cost e della gestione economica
∙ Autonomia decisionale e problem solving
∙ Conoscenza normative HACCP

Cosa offriamo
∙ Contratto a tempo indeterminato
∙ Autonomia operativa e rapporto diretto con la proprietà
∙ Retribuzione competitiva commisurata all'esperienza
∙ Inserimento in un gruppo in crescita in una delle zone più belle della Sicilia


Candidature riservate e valutate con attenzione: job@dalcozzaro.eu

 









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