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Economia

» Turismo
19/03/2026 21:03:00

Marsala Turismo 2026-2031, gli operatori chiedono visione e competenze per il futuro...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-03-2026/marsala-turismo-2026-2031-gli-operatori-chiedono-visione-e-competenze-per-il-futuro-450.jpg

Si è svolta il 18 marzo, presso la cantina Alagna di Marsala, una rassegna dedicata agli operatori del settore turistico durante la quale è stato presentato il programma Marsala Turismo 2026-2031.

Il piano, articolato in 41 punti e già inviato ai quattro candidati alla carica di sindaco della prossima tornata elettorale, si propone come una piattaforma strategica costruita dagli stessi operatori locali per ridisegnare il futuro del turismo a Marsala.

 

Al centro della proposta tre direttrici fondamentali: sostenibilità, enoturismo e destagionalizzazione. L’obiettivo è superare l’attuale frammentazione del comparto e avviare una governance più strutturata, anche attraverso la creazione di una fondazione capace di garantire continuità gestionale oltre i cicli amministrativi.

Il documento chiede esplicitamente ai candidati sindaco di recepire le linee guida all’interno del Documento Unico di Programmazione, trasformando le proposte in azione amministrativa concreta.

Durante l’incontro, la dottoressa Sofia ha evidenziato la crescita del turismo di fascia alta, sottolineando la necessità di formare figure professionali adeguate a intercettare questa domanda sempre più qualificata.

 

Tra gli interventi anche quello di Salvatore Ombra, presidente di Airgest, che ha ricordato come l’aeroporto da solo non basti a generare sviluppo turistico: «Serve una sinergia reale tra istituzioni e operatori. Non esistono formule magiche, se non il lavoro, anche intenso».

Sulla stessa linea Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, che ha richiamato tutti i Comuni della provincia a fare rete. Ha inoltre sottolineato come l’attività ricettiva non possa essere improvvisata: «L’hospitality non è un modo semplice per mettere a reddito un immobile, ma un lavoro che richiede competenze, formazione continua ed esperienza».

 

D’Alì ha poi ribadito l’importanza di una visione imprenditoriale consapevole, supportata da consulenze adeguate e orientata a uno sviluppo sostenibile, non limitato al profitto immediato. In questo percorso, ha aggiunto, l’amministrazione deve fare la propria parte garantendo infrastrutture, servizi e condizioni favorevoli agli investimenti.

L’evento, organizzato da Antonio Alagna, esponente della quarta generazione della famiglia, si è distinto per l’accoglienza e per la qualità del confronto, offrendo agli operatori un’occasione concreta di crescita e condivisione.

 

Vittorio Alfieri









Native | 19/03/2026
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