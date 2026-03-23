Referendum. L'affluenza: Italia al 58%, Sicilia e provincia di Trapani molto sotto

A circa venti minuti dall’inizio dello spoglio, arrivano i primi dati sull’affluenza per il referendum costituzionale sulla giustizia.
Secondo la piattaforma Eligendo del Ministero dell’Interno, a livello nazionale ha votato circa il 58% degli aventi diritto. Un dato significativo per una consultazione senza quorum, che rende comunque l’esito pienamente valido a prescindere dalla partecipazione.
Netto il divario territoriale. In Sicilia l’affluenza si ferma intorno al 46%, ben al di sotto della media nazionale. Una distanza che si conferma anche in provincia di Trapani, dove la partecipazione si attesta sulla stessa percentuale.
Un dato che fotografa ancora una volta una minore mobilitazione elettorale nell’Isola rispetto al resto del Paese.
Intanto è in corso lo scrutinio delle schede: nelle prossime ore si entrerà nel vivo con i primi risultati, anche per Trapani, Marsala e gli altri comuni del Trapanese.