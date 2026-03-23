Referendum sulla giustizia. Sta vincendo il No. I dati

23/03/2026 06:00:00

16,10 -

Lo spoglio è ancora in corso, ma il risultato del referendum costituzionale sulla giustizia appare ormai delineato. Il No è nettamente in vantaggio e, secondo le prime analisi, la vittoria sarebbe ormai certa.

A segnalarlo è Youtrend, che sui social parla apertamente di esito definito: “Ha vinto il No, vantaggio incolmabile”, evidenziando come, con 20.932 sezioni scrutinate su 61.533, il distacco non sarebbe più recuperabile.

I dati ufficiali parziali pubblicati sul portale Eligendo confermano il trend. A circa un terzo delle sezioni esaminate, il No è al 54,42%, mentre il Sì si ferma al 45,58%.

Indicazioni analoghe arrivano anche dalle proiezioni. Secondo la seconda rilevazione del consorzio Opinio Italia per la Rai, con una copertura del campione del 37%, il No è al 53,9% contro il 46,1% del Sì.

Numeri che, pur in un quadro ancora in aggiornamento, indicano con chiarezza la direzione del voto degli italiani.

16,00 - È definitiva l’affluenza al referendum costituzionale sulla giustizia in provincia di Trapani. I dati confermano una partecipazione complessivamente bassa rispetto alla media nazionale, ma in linea con la media siciliana.

In tutta la provincia ha votato il 45,37% degli aventi diritto.

Tra i principali centri si registrano differenze significative. Il dato più alto è quello di Alcamo, dove l’affluenza raggiunge il 53,85%, ben sopra la media provinciale.

Più contenuta la partecipazione negli altri comuni più popolosi:

Marsala si ferma al 43,53%

si ferma al Trapani città al 43,86%

al Mazara del Vallo al 41,38%

al Castelvetrano al 45,63%

al

Il quadro complessivo evidenzia ancora una volta una partecipazione disomogenea sul territorio, con alcuni comuni sopra la soglia del 50% e altri nettamente al di sotto.

Un dato che conferma il distacco tra la Sicilia e il resto del Paese anche sul piano della mobilitazione elettorale, in una consultazione che, trattandosi di referendum costituzionale, non prevedeva quorum.

Intanto prosegue lo spoglio delle schede, che nelle prossime ore delineerà l’esito definitivo anche nel te

15,30 - A poco più di mezz’ora dall’inizio dello scrutinio arrivano le prime indicazioni, ancora molto parziali, sull’esito del referendum costituzionale sulla giustizia.

In Sicilia, secondo i dati pubblicati sul portale Eligendo del Ministero dell’Interno, il No risulta in vantaggio. Dopo le prime 32 sezioni scrutinate su 5.306, il No si attesta al 58%, mentre il Sì è fermo al 42%.

Si tratta, è bene sottolinearlo, di un dato ancora del tutto preliminare e non significativo sul piano statistico, considerato il numero estremamente ridotto di sezioni esaminate.

Tuttavia, il trend iniziale appare in linea con quanto emerso dai primi exit poll nazionali, che indicavano un testa a testa con un leggero vantaggio del No.

Lo spoglio è in corso in tutta l’Isola e nel resto d’Italia. Nelle prossime ore il quadro sarà più chiaro, con dati più consistenti anche per la provincia di Trapani e per Marsala.

15,20 - A circa venti minuti dall’inizio dello spoglio, arrivano i primi dati sull’affluenza per il referendum costituzionale sulla giustizia.

Secondo la piattaforma Eligendo del Ministero dell’Interno, a livello nazionale ha votato circa il 58% degli aventi diritto. Un dato significativo per una consultazione senza quorum, che rende comunque l’esito pienamente valido a prescindere dalla partecipazione.

Netto il divario territoriale. In Sicilia l’affluenza si ferma intorno al 46%, ben al di sotto della media nazionale. Una distanza che si conferma anche in provincia di Trapani, dove la partecipazione si attesta sulla stessa percentuale.

Un dato che fotografa ancora una volta una minore mobilitazione elettorale nell’Isola rispetto al resto del Paese.

Intanto è in corso lo scrutinio delle schede: nelle prossime ore si entrerà nel vivo con i primi risultati, anche per Trapani, Marsala e gli altri comuni del Trapanese.

15,02 - Si sono chiuse alle 15 di oggi le urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Subito dopo è iniziato lo spoglio che, nelle prossime ore, dirà se la riforma entrerà in vigore oppure sarà bocciata dagli elettori.

I primi exit poll diffusi da Opinio per la Rai indicano un testa a testa, con un leggero vantaggio del No. Secondo le prime proiezioni, il No si attesterebbe tra il 49% e il 53%, mentre il Sì sarebbe compreso tra il 47% e il 51%.

Secondo l’instant poll realizzato da YouTrend per Sky TG24, il No si collocherebbe in una forbice compresa tra il 49,5% e il 53,5%, mentre il Sì si attesterebbe tra il 46,5% e il 50,5%. L’affluenza, sempre secondo la stessa rilevazione, si posizionerebbe tra il 56% e il 60%.

Indicazioni analoghe arrivano anche dall’instant poll di Swg per La7, che assegna al No una percentuale compresa tra il 49% e il 53%, mentre il Sì oscillerebbe tra il 47% e il 51%, su una copertura del campione pari al 79%.

Si tratta, al momento, di dati ancora preliminari, che andranno confermati dallo scrutinio reale, già in corso in tutta Italia.

Per quanto riguarda la partecipazione, nella giornata di ieri – con seggi aperti dalle 7 alle 23 – l’affluenza si è fermata al 46,07% a livello nazionale. Un dato significativo, anche alla luce del fatto che si tratta di un referendum costituzionale senza quorum: l’esito sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Nelle prossime ore saranno disponibili i risultati ufficiali, con i dati definitivi anche per la Sicilia, la provincia di Trapani e i singoli comuni.

Tp24 seguirà in diretta lo spoglio con aggiornamenti continui.

08,00 - Si sono aperti alle 7 i seggi per il referendum costituzionale sulla giustizia per la seconda giornata di votazioni. Si potrà votare fino alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo. Ieri, prima giornata di voto affluenza alta a livello nazionale, con le regioni del nord e del centro che trainano il dato fino al 46%.

In Sicilia, media del 34,94% mentre in provincia di Trapani il dato dei votanti era si attesta al 34,42%.

Questo il quadro dettagliato dei comuni del trapanese:

Trapani 34,16%

Erice 36,32%

Marsala 33,45%

Misiliscemi 32,87%

Alcamo 40,96%

Buseto Palizzolo 40,95%

Calatafimi Segesta 32,50%

Campobello di Mazara 32,88%

Castellammare del Golfo 36,21%

Castelvetrano 34,54%

Custonaci 29,45%

Favignana 29,27%

Gibellina 38,07%

Mazara del Vallo 31,07%

Paceco 34,46%

Pantelleria 22,96%

Partanna 37,32%

Petrosino 30,70%

Poggioreale 36,14%

Salaparuta 37,87%

Salemi 34,89%

San Vito Lo Capo 27,72%

Santa Ninfa 41,35%

Valderice 35,64%

Vita 33,59%

07,00 - Ultime ore per decidere. Oggi, lunedì 23 marzo, si torna alle urne per la seconda e ultima giornata del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. I seggi sono aperti dalle 7 alle 15: poi si chiude, e subito dopo inizierà lo spoglio.

È una di quelle votazioni in cui non ci sono appelli possibili nel pomeriggio: alle 15 si decide tutto. Senza quorum. Senza margini di recupero. Conta solo chi vota.

Seggi aperti fino alle 15

Dopo la prima giornata di ieri, oggi si completa il voto. Gli elettori possono recarsi al proprio seggio fino alle ore 15, muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento.

Chi non ha la tessera, l’ha smarrita o l’ha esaurita, può ancora rivolgersi agli uffici comunali, aperti in via straordinaria proprio per consentire il voto.

Subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di scrutinio, con i primi risultati attesi già nel pomeriggio.

Niente quorum: decide chi vota

È il punto più importante da ricordare. Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è previsto alcun quorum.

Questo significa che l’esito sarà valido a prescindere dall’affluenza: a decidere saranno semplicemente i voti espressi. Il Sì conferma la riforma, il No la boccia.

Cosa si vota: la riforma della giustizia

Il quesito riguarda la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

Oggi i magistrati entrano con un unico concorso e, pur con limiti, possono cambiare funzione nel corso della carriera. La riforma stabilisce invece una separazione netta tra chi giudica e chi accusa.

Non solo. Cambia anche l’assetto del Consiglio superiore della magistratura: da uno a due organi distinti, uno per i giudici e uno per i pm.

E introduce un altro elemento molto discusso: il sorteggio per la selezione dei componenti dei nuovi Csm, oltre alla creazione di un’Alta Corte disciplinare separata.

Una scelta che pesa sugli equilibri istituzionali

Non è un referendum tecnico. Dietro il quesito c’è una scelta di fondo sull’organizzazione della giustizia e sull’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Per i sostenitori del Sì, la riforma rafforza la terzietà del giudice e rende più chiara la distinzione tra accusa e giudizio. Per i contrari, rischia di indebolire l’indipendenza della magistratura, soprattutto del pubblico ministero.

Attesa per l’affluenza e i risultati

Grande attenzione anche sui dati di affluenza, che daranno un primo segnale politico già prima dello spoglio.

I risultati ufficiali saranno pubblicati sul portale Eligendo del Ministero dell’Interno, con aggiornamenti in tempo reale durante lo scrutinio.

Poi, nel pomeriggio e in serata, arriveranno le prime proiezioni e il dato definitivo.

Le prossime ore

Il conto alla rovescia è iniziato. Alle 15 si chiudono le urne e si aprono le schede.

Da lì in poi, sarà solo una questione di numeri. E, questa volta, conteranno solo quelli.



