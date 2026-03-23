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Politica
23/03/2026 15:03:00

Referendum sulla giustizia, primi exit poll danno in vantaggio il No

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Si sono chiuse alle 15 di oggi le urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Subito dopo è iniziato lo spoglio che, nelle prossime ore, dirà se la riforma entrerà in vigore oppure sarà bocciata dagli elettori.

 

I primi exit poll diffusi da Opinio per la Rai indicano un testa a testa, con un leggero vantaggio del No. Secondo le prime proiezioni, il No si attesterebbe tra il 49% e il 53%, mentre il Sì sarebbe compreso tra il 47% e il 51%.

Secondo l’instant poll realizzato da YouTrend per Sky TG24, il No si collocherebbe in una forbice compresa tra il 49,5% e il 53,5%, mentre il Sì si attesterebbe tra il 46,5% e il 50,5%. L’affluenza, sempre secondo la stessa rilevazione, si posizionerebbe tra il 56% e il 60%.

Indicazioni analoghe arrivano anche dall’instant poll di Swg per La7, che assegna al No una percentuale compresa tra il 49% e il 53%, mentre il Sì oscillerebbe tra il 47% e il 51%, su una copertura del campione pari al 79%.

 

Si tratta, al momento, di dati ancora preliminari, proiezioni, che andranno confermati dallo scrutinio reale, già in corso in tutta Italia.

 

Per quanto riguarda la partecipazione, nella giornata di ieri – con seggi aperti dalle 7 alle 23 – l’affluenza si è fermata al 46,07% a livello nazionale. Un dato significativo, anche alla luce del fatto che si tratta di un referendum costituzionale senza quorum: l’esito sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.

 

Nelle prossime ore saranno disponibili i risultati ufficiali, con i dati definitivi anche per la Sicilia, la provincia di Trapani e i singoli comuni.

 

Tp24 seguirà in diretta lo spoglio con aggiornamenti continui.









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