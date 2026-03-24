Buongiorno24 del 24 Marzo 2026

24/03/2026 09:23:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Partiamo dalla cronaca del territorio. A Marsala i Carabinieri del Nas di Palermo hanno effettuato controlli in alcune farmacie, riscontrando in tre esercizi la mancanza della SCIA per l’installazione di distributori automatici di parafarmaci all’esterno dei locali. Per ciascuna attività sono scattate sanzioni amministrative di oltre 3 mila euro.

A Trapani, invece, la Polizia ha arrestato un giovane già sottoposto all’obbligo di dimora. Durante un controllo domiciliare gli agenti hanno trovato circa 20 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e una pistola scacciacani priva di tappo rosso con munizioni. Nell’abitazione anche un sistema di videosorveglianza per monitorare eventuali controlli. Il giovane è stato trasferito in carcere e denunciato anche per detenzione abusiva di armi.

Passiamo alla politica nazionale. Si chiude con una bocciatura la riforma costituzionale sulla giustizia: al referendum vince il No con circa il 54% dei voti e un’affluenza attorno al 59%. In Sicilia il risultato è ancora più netto, con il No oltre il 60%, ma con una partecipazione più bassa, poco sopra il 46%. Un esito che segna un passaggio politico rilevante.

Restiamo sulla cronaca giudiziaria. Nell’inchiesta per corruzione a Palermo che coinvolge anche l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata, i pm hanno chiesto una condanna a due anni e sei mesi per l’imprenditrice Marcella Cannariato. Secondo l’accusa, avrebbe ottenuto un finanziamento da 30 mila euro in cambio di un lavoro e un alloggio per il nipote dell’assessora. Le imputate hanno scelto riti diversi e la decisione è attesa il 20 aprile.

Questi i temi principali di oggi. Buongiorno24 è la nostra diretta quotidiana: ogni mattina raccontiamo e spieghiamo le notizie per aiutarvi a sapere e capire cosa succede nel nostro territorio e non solo.



