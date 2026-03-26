Alcamo, dal bosco bruciato a bene comune: quale futuro per la Funtanazza?

26/03/2026 09:01:00

La comunità alcamese si mobilita per il futuro del Monte Bonifato e dei suoi beni pubblici. Venerdì 28 marzo alle ore 17:00 si terrà un incontro cittadino al Centro Congressi Marconi dedicato alla proposta di trasformare la Funtanazza in un Centro Popolare di Protezione ed Educazione Ambientale (qui un reportage di Tp24 sulla storia della Funtanazza).



L’iniziativa nasce dal lavoro di cittadini, associazioni e volontari che negli ultimi anni si sono mobilitate in Sicilia Occidentale a favore dell’ecologia e dei beni comuni, e contro la mafia e gli incendi.

L’obiettivo è avviare un percorso di gestione condivisa del bene, coinvolgendo istituzioni e comunità, utilizzando gli strumenti previsti dal regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, in fase avanzata di approvazione presso il Comune di Alcamo.



L’incontro sarà un momento aperto di presentazione e co-progettazione con l’obiettivo di raccogliere contributi, idee e adesioni. Sono benvenute tutte le persone, associazioni, realtà educative e istituzioni del territorio che vogliono collaborare per trasformare un bene abbandonato in un luogo di comunità, educazione ambientale e protezione del territorio.



