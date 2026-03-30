Caro energia, in Sicilia ha un impattoì a oltre 730 milioni sulle famiglie

30/03/2026 22:00:00

L’aumento dei costi per luce e gas si traduce in un impatto sempre più concreto sui bilanci delle famiglie siciliane. Le stime più recenti delineano un quadro chiaro: nell’Isola l’aggravio complessivo supera i 730 milioni di euro, inserendosi in un contesto nazionale che sfiora i 9,3 miliardi.

Palermo e Catania guidano la classifica dei rincari

A trainare i rincari sono soprattutto le aree più popolose. Palermo risulta la provincia maggiormente colpita, con circa 179 milioni di euro in più da sostenere, seguita da Catania con oltre 161 milioni. Due territori che, per numero di nuclei familiari e livelli di consumo, incidono in maniera determinante sul totale regionale. Più distaccata, ma comunque significativa, la situazione di Messina, dove l’aumento stimato sfiora i 100 milioni.

I dati nelle altre province siciliane

Scendendo nella graduatoria, si registrano valori importanti anche in province come Trapani (65 milioni) e Agrigento (oltre 61 milioni), mentre Siracusa si attesta poco sotto i 60 milioni. Ragusa, con quasi 48 milioni, e Caltanissetta, con circa 37 milioni, evidenziano un impatto più contenuto in termini assoluti, ma non per questo trascurabile. Chiude la classifica Enna, con poco più di 24 milioni.

Un peso maggiore in un contesto economico fragile

Nel complesso, il dato regionale conferma una tendenza già evidente: sebbene i numeri assoluti siano inferiori rispetto alle grandi aree metropolitane italiane, il peso reale degli aumenti in Sicilia è amplificato da condizioni economiche più fragili. Redditi medi più bassi e una minore capacità di spesa rendono infatti ogni rincaro più difficile da assorbire.

Il confronto con le grandi città italiane

Il confronto con il resto del Paese aiuta a comprendere meglio il fenomeno. Le grandi città del Centro-Nord registrano aumenti ben più elevati in termini assoluti, con Roma oltre i 700 milioni, Milano sopra i 550 e Napoli intorno ai 400. Palermo e Catania si collocano così in una posizione intermedia, ma con un impatto sociale potenzialmente più pesante.

Le tensioni internazionali spingono i prezzi

A incidere sul quadro generale sono anche le tensioni internazionali sui mercati energetici. In particolare, le recenti dinamiche legate al conflitto in Iran hanno spinto al rialzo i prezzi di gas e petrolio, con aumenti marcati che si riflettono direttamente sulle bollette e sui costi dei carburanti.

Una sfida cruciale per l’economia siciliana

Il risultato è una pressione crescente sulle famiglie, soprattutto in territori economicamente più vulnerabili. Ed è proprio su questo squilibrio, tra aumento dei costi e capacità di sostenere la spesa, che si giocherà nei prossimi mesi una partita decisiva per l’economia siciliana.



