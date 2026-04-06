“Le mani sul silenzio”, il libro di Stefano Santoro sulla Strage di Alcamo Marina

06/04/2026 09:00:00

A quasi cinquant’anni dalla Strage di Alcamo Marina, uno dei casi più controversi della storia giudiziaria italiana torna al centro del dibattito pubblico. Con Le mani sul silenzio, Stefano Santoro propone una rilettura approfondita e documentata dei fatti, andando oltre le verità consolidate e accendendo nuovamente i riflettori su una vicenda ancora segnata da interrogativi.

Il lavoro tra documenti e testimonianze

Il libro si fonda su un’analisi meticolosa di atti processuali, testimonianze dimenticate e documenti spesso trascurati. Un lavoro che mira a ricostruire il contesto e a riportare alla luce elementi rimasti ai margini della narrazione ufficiale.

Il processo di revisione e la svolta giudiziaria

Un passaggio centrale è rappresentato dal processo di revisione celebrato a Reggio Calabria, che ha ribaltato le precedenti condanne, segnando uno spartiacque nella ricostruzione giudiziaria del caso. Nel rispetto delle sentenze definitive, l’autore concentra l’attenzione su ciò che resta ancora irrisolto.

Zone d’ombra e piste trascurate

Santoro indaga incongruenze investigative, piste mai approfondite e interrogativi che continuano a emergere dai documenti. Il racconto si muove tra dubbi e ricostruzioni alternative, senza cedere a semplificazioni.

La figura controversa di Federico

Nel libro emerge anche la figura di Federico, ex poliziotto originario della Calabria, le cui dichiarazioni contribuiscono ad alimentare il confronto tra versioni ufficiali e letture differenti della vicenda.

Depistaggi e contesto storico

L’autore affronta in modo critico il tema dei possibili depistaggi e del contesto storico in cui maturarono le indagini, mantenendo un approccio rigoroso e basato sulle fonti.

La memoria delle vittime

Al centro resta la memoria dei carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, e la necessità di restituire piena dignità alla verità dei fatti.

Un invito a riflettere

Le mani sul silenzio si propone come un’inchiesta narrativa che non offre certezze facili, ma strumenti per comprendere e interrogarsi su una delle pagine più complesse e discusse della storia italiana recente.



