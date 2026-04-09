Marsala, a “Finestre sul Mondo” la presentazione del romanzo di Manuela Randazzo

Un pomeriggio dedicato alla lettura e all’immaginazione. Sabato 11 aprile, alle ore 18.30, negli spazi dell’associazione “Finestre sul Mondo”, in via Sibilla 36 a Marsala, sarà presentato il romanzo “Un giorno straordinario” di Manuela Randazzo.
L’incontro vedrà l’autrice dialogare con la giornalista Claudia Marchetti, mentre alcune letture del libro saranno affidate al professore Simone Del Puglia. Un appuntamento pensato per coinvolgere lettori di tutte le età, a partire dai più giovani.
Il romanzo racconta la storia di Alice, una ragazza apparentemente comune che scopre di possedere una sensibilità speciale: la capacità di ascoltare ciò che gli altri non sentono. Una dote che la conduce in un universo nascosto, quello dei “Custodi delle Storie”, impegnati a salvaguardare racconti e memorie minacciati dall’oblio.
Tra elementi fantastici e percorso di crescita, il libro intreccia temi come la memoria, l’identità e il valore delle narrazioni, rivolgendosi ai ragazzi ma offrendo spunti di riflessione anche per un pubblico adulto.
La presentazione si inserisce nel calendario delle attività culturali di “Finestre sul Mondo”. Ingresso libero.