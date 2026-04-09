Marsala, tra filosofia e urne: lo “zoon politikon” alla prova delle alleanze

09/04/2026 16:00:00

Lo zoon politikon è un’idea di Aristotele, il quale considera l’essere umano un “animale politico” o “animale sociale”, incline a vivere nella polis e a tessere relazioni, distinguendosi dagli altri animali per l’uso della parola (logos), utilizzata per distinguere il giusto dall’ingiusto, il bene dal male e finalizzata alla condivisione di valori e alla giustizia. Per l’allievo di Platone, la politica non è un’attività separata, ma l’essenza stessa della vita umana, che si completa nella partecipazione alla vita pubblica.

Questa è l’accezione nobile del pensiero del filosofo e di tutti coloro che si propongono di governare l’urbe in nome del suo bene. Ovviamente, per le imminenti amministrative di Marsala, soggetti politicamente più strutturati declinano il concetto a proprio uso e consumo e due dei candidati a sindaca/o, Giulia Adamo e Massimo Grillo, sono indubbiamente animali politici.

Un personaggio, si ribadisce politico, in cerca d’autore e d’identità, di pirandelliana memoria, è Andreana Patti. Leonardo Curatolo somiglia sempre più al “vaso di coccio” descritto ne I Promessi Sposi e, anche se bisogna riconoscergli la caparbietà di non volersi arrendere ai più forti, sarebbe utile sapere con chi si apparenterebbe in caso di ballottaggio, considerando che lo stesso non sarebbe tra i due.

Ma lo zoon politikon per antonomasia di Capo Boeo è colui che dal 2012 è la seconda carica istituzionale, Vincenzo Patrizio, detto Enzo Sturiano, il quale recentemente, in un’intervista rilasciata a “Il Volatore”, ha dichiarato che a Lilybaeum ci sono quattro candidati di centrodestra. Assodato che Grillo, Curatolo e l’Adamo si sono collocati nel cdx, la quarta sarebbe la Patti, che fin da subito si è definita civica e che aveva ricevuto inizialmente l’endorsement del campo progressista (PD, M5S, PSI, AVS, RC), poi anche di IV, con la contaminazione del Partito Liberaldemocratico (PLD).

Con il tramonto della disponibilità data da Nicola Fici al cdx, è iniziata la transumanza di molti dei suoi sostenitori verso l’ex assessora di Tranchida. Il primo, in assoluto, è stato Michele Gandolfo, già assessore di Massimo Grillo, uscito da Grande Sicilia e poi approdato in Sud chiama Nord, partito marcatamente trasversale; seguito da Pino Carnese, anche lui consigliere proveniente dal cdx, e poi da Rino Passalacqua, che ha realizzato l’assenza d’appeal di IV in città.

Il suo collega di gruppo consiliare, Piero Cavasino, ha scelto il PD, così come Mario Rodriguez, “compagno” ed ex collega di Cento Passi per la Sicilia di Nicola Fici, ma già pronto ad abbracciare un progetto di cdx in nome dell’amicizia. Hanno poi raggiunto la Patti Leo Orlando e Gabriele Di Pietra, anche loro in arrivo dal cdx, che hanno aderito alla lista ConPatti.

Ma il movimento che più ha orientato a destra — tanto che RC si è dissociata dalla coalizione — la bussola del caravanserraglio della Patti, è stato il movimento civico ProgettiAmo Marsala, che ha portato in dote tre attuali abitanti della sala delle Lapidi: Eleonora Milazzo, Piergiorgio Giacalone e Flavio Coppola.

Ricapitolando, a oggi nel terreno di centrosinistra solo il PD e AVS hanno le liste pronte e M5S e PSI hanno trovato una sintesi presentando una lista unica. “Si Muove la Città” è il movimento civico emanazione della Patti; l’altro, si ripete, è ConPatti, poi Sud chiama Nord. Infine ProgettiAmo Marsala che, per voce del suo leader, ha accolto nella propria organizzazione esponenti del Partito Liberaldemocratico e ha comunicato che il prossimo Consiglio comunale sarà espressione del centrodestra, confermando l’idea dello zoon politikon lilibetano Enzo Sturiano.

Vittorio Alfieri



