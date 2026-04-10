Mutui, in Sicilia tassi in calo a marzo. A Trapani richieste più contenute
Dopo mesi caratterizzati da lievi rialzi sul fronte dei mutui a tasso fisso e da una sostanziale stabilità del variabile, marzo segna un’inversione di tendenza per il mercato del credito immobiliare. In Sicilia, secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, i tassi medi tornano a scendere: il fisso si attesta al 3,26% (dal 3,42% di febbraio), mentre il variabile scende al 2,57% dal 2,64% precedente.
Un andamento che, per il momento, sembra reggere anche alle tensioni geopolitiche internazionali, senza particolari scossoni sul mercato italiano del credito. Nel segmento dei mutui standard, i finanziamenti a 20 e 30 anni a tasso fisso registrano un TAN medio del 3,40%, mentre i mutui green – destinati all’acquisto o alla riqualificazione energetica degli immobili – risultano ancora più convenienti, con una media che scende al 2,97%. Sul variabile, invece, il dato si ferma al 2,65% per le soluzioni tradizionali e al 2,40% per quelle green.
Il vantaggio dei cosiddetti mutui “verdi” si traduce anche in termini concreti sulle rate mensili e sul costo complessivo del finanziamento. Su un mutuo ventennale da 180 mila euro a tasso fisso, la rata media si attesta a 996 euro per le soluzioni green contro i 1.035 euro dei prodotti standard, con un risparmio di circa 39 euro al mese e quasi 9.400 euro sull’intera durata. Sul variabile, la differenza è di circa 22 euro mensili, pari a un risparmio complessivo che supera i 5.000 euro.
Per i prodotti più competitivi sul mercato, il vantaggio può essere ancora più marcato: le migliori offerte green a tasso fisso si collocano al 2,59%, con rate intorno ai 962 euro, mentre sul variabile si scende fino all’1,94%, con un ulteriore alleggerimento della rata mensile.
Il quadro a Trapani
Nel Trapanese il mercato presenta alcune caratteristiche specifiche. L’età media dei richiedenti mutuo si colloca in una fascia compresa tra i 39,9 e i 41,9 anni, segno di una domanda che arriva prevalentemente da nuclei familiari già strutturati o da giovani adulti con maggiore stabilità lavorativa.
La durata media dei finanziamenti si attesta attorno ai 23 anni, mentre gli importi richiesti oscillano mediamente tra i 106 mila e i 123 mila euro. Numeri che confermano un mercato più prudente rispetto ad altre aree del Paese, ma comunque attivo, soprattutto sul fronte dell’acquisto della prima casa.
In un contesto di progressivo rientro dei tassi, i mutui green si confermano anche in Sicilia e nel Trapanese come la formula più vantaggiosa, sia per l’accesso al credito sia per il contenimento dei costi nel lungo periodo.
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