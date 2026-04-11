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Cittadinanza
11/04/2026 22:00:00

Marsala, litoranea delle Saline nel degrado: “Patrimonio abbandonato”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-04-2026/marsala-litoranea-delle-saline-nel-degrado-patrimonio-abbandonato-450.jpg

Le saline dello Stagnone, patrimonio storico e paesaggistico tra i più preziosi della Sicilia occidentale, ancora al centro delle segnalazioni dei cittadini. A sollevare il caso è un lettore di Tp24, Biagio, che denuncia lo stato di abbandono e le condizioni critiche in cui versa l’area.

 

“È grave che il patrimonio delle saline Ettore e Infersa lasciatoci dai Fenici e di cui Mozia ne è testimone stia in uno stato di degrado mai visto. Nessuna amministrazione se ne prende cura. Spero che i marsalesi abbiano la forza di reagire a questo degrado e che l'attuale amministrazione intervenga per un rifacimento stradale che sta in condizioni pietose”.

 

Parole dure, che accendono i riflettori su una delle zone più suggestive del territorio marsalese, meta ogni anno di turisti. Secondo quanto segnalato, oltre al degrado generale dell’area, a preoccupare è soprattutto la viabilità, con strade dissestate che rendono difficoltoso l’accesso e mettono a rischio la sicurezza.

 

Una denuncia che si aggiunge ad altre già emerse negli ultimi mesi e che rilancia il tema della tutela e valorizzazione di un patrimonio unico, eredità della storia millenaria del territorio. 

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









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