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Cronaca
15/04/2026 09:14:00

Buongiorno24 del 15 Aprile 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca, segnata ancora una volta da un incidente mortale. Mazara del Vallo piange Matteo Giacalone, morto dopo un violento schianto a Pozzallo contro un tir. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità.

 

Restando sulla cronaca, c’è anche l’allerta meteo nel Trapanese. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per domani: previste piogge, temporali, vento forte e possibili disagi, soprattutto nelle zone più esposte.

 

Sempre dalla cronaca giudiziaria, due condanne per una vicenda di estorsioni e violenze ai danni dei titolari di un bar a Trapani: padre e figlio riconosciuti colpevoli dopo mesi di intimidazioni e aggressioni.

 

Poi il capitolo mafia e appalti. Davanti alla Commissione Antimafia, il procuratore di Caltanissetta De Luca torna sulle stragi di Capaci e via D’Amelio, indicando negli interessi sugli appalti una delle possibili chiavi di lettura.

 

Sul fronte politico regionale, all’Ars si rafforza il patto nella maggioranza che sostiene Schifani. Via libera a riforme da approvare entro l’estate e a una manovra da circa 300 milioni, ma tra gli alleati restano tensioni e accuse di nuove “mance”.

 

Economia e proteste: non si ferma lo sciopero degli autotrasportatori contro il caro gasolio. I 25 milioni messi sul tavolo dalla Regione non bastano, e la mobilitazione va avanti.

 

Entriamo poi nella campagna elettorale nei Comuni al voto. A Gibellina si completa il quadro con un quarto candidato sindaco, Daniela Pirrello: una sfida aperta che si annuncia combattuta.

 

E da Marsala arriva una vicenda che fa discutere. A un anno dalle segnalazioni, il Comune è costretto a intervenire su piazza Mameli: verranno rimosse e sostituite le basole con citazioni storiche sbagliate o inesatte.

 

Infine lo sport, con il Trapani calcio: alla crisi in campo si aggiunge lo sfratto dallo stadio Provinciale per i mancati pagamenti delle utenze.

 

Questi i temi di oggi.

 

Buongiorno24 è ogni mattina in diretta per raccontare e spiegare le notizie del giorno: sapere e capire, insieme, cosa succede nel nostro territorio.

 



Cronaca | 2026-04-14 17:38:00
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Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi al largo della costa sud-occidentale della Sicilia. Il sisma, di magnitudo 3.7, è stato rilevato alle 17:08 dai sismografi dell’Ingv, ma l’epicentro non...

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Mazara, oggi l’ultimo saluto a Matteo Giacalone

Si terranno questa mattina, mercoledì 15 aprile alle ore 10, presso la chiesa di Santa Maria di Gesù, i funerali di Matteo Giacalone, il 77enne di Mazara del Vallo tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto ieri nei...







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Native | 10/04/2026
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