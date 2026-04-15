Buongiorno24 del 15 Aprile 2026

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Apriamo con la cronaca, segnata ancora una volta da un incidente mortale. Mazara del Vallo piange Matteo Giacalone, morto dopo un violento schianto a Pozzallo contro un tir. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità.
Restando sulla cronaca, c’è anche l’allerta meteo nel Trapanese. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per domani: previste piogge, temporali, vento forte e possibili disagi, soprattutto nelle zone più esposte.
Sempre dalla cronaca giudiziaria, due condanne per una vicenda di estorsioni e violenze ai danni dei titolari di un bar a Trapani: padre e figlio riconosciuti colpevoli dopo mesi di intimidazioni e aggressioni.
Poi il capitolo mafia e appalti. Davanti alla Commissione Antimafia, il procuratore di Caltanissetta De Luca torna sulle stragi di Capaci e via D’Amelio, indicando negli interessi sugli appalti una delle possibili chiavi di lettura.
Sul fronte politico regionale, all’Ars si rafforza il patto nella maggioranza che sostiene Schifani. Via libera a riforme da approvare entro l’estate e a una manovra da circa 300 milioni, ma tra gli alleati restano tensioni e accuse di nuove “mance”.
Economia e proteste: non si ferma lo sciopero degli autotrasportatori contro il caro gasolio. I 25 milioni messi sul tavolo dalla Regione non bastano, e la mobilitazione va avanti.
Entriamo poi nella campagna elettorale nei Comuni al voto. A Gibellina si completa il quadro con un quarto candidato sindaco, Daniela Pirrello: una sfida aperta che si annuncia combattuta.
E da Marsala arriva una vicenda che fa discutere. A un anno dalle segnalazioni, il Comune è costretto a intervenire su piazza Mameli: verranno rimosse e sostituite le basole con citazioni storiche sbagliate o inesatte.
Infine lo sport, con il Trapani calcio: alla crisi in campo si aggiunge lo sfratto dallo stadio Provinciale per i mancati pagamenti delle utenze.
Questi i temi di oggi.
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