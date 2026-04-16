16 Aprile; sopresa Mps, Trump attacca Meloni e il Papa, Zelens’kyj a Roma
E' il 16 Aprile 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• All’assemblea del Monte dei Paschi di Siena la lista con ad Luigi Lovaglio ha battuto a sorpresa quella indicata dal cda. Su Lovaglio sono confluiti i voti di Delfin e Bpm • Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni e il Papa. La premier gli ha risposto indirettamente affermando che le divisioni tra alleati avvantaggiano gli avversari • Il governo ha allo studio un piano articolato che dovrebbe mitigare le conseguenze negative della guerra del Golfo, in particolare le ricadute sul settore energetico • Sembra proseguano le trattative tra Teheran e Washington per confermare la tregua, ma intanto il presidente Usa ha mandato altri 10 mila soldati nell’area delle operazioni militari • Un satellite cinese avrebbe aiutato le forze armate iraniane a colpire le basi americane • I democratici della Camera statunitense hanno presentato cinque mozioni di impeachement contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth, accusandolo di abuso di potere e crimini di guerra • La visita di Zelens’kyj a Roma ha segnato la conferma dell’alleanza dell’Italia all’Ucraina, e per Meloni è stata un ulteriore segnale di distanza dalle politiche trumpiane • Per la prima volta i soldati robot dell’esercito ucraino hanno vinto una battaglia contro le truppe russe
• Marina Berlusconi ha preso carta e penna per smentire una propria discesa in politica e attaccare il Fatto Quotidiano • Secondo Dagospia, Claudia Conte sta preparando un libro esplosivo sulla sua relazione col ministro dell’Interno Piantedosi • Un sondaggio indica Elly Schlein come la candidata preferita per guidare il campo largo. La segue a sorpresa Silvia Salis, mentre Conte è solo terzo • Per la frana di Niscemi sono stati messi sotto inchiesta gli ultimi quattro presidenti della Regione Sicilia: la prevenzione, nonostante i milioni di euro stanziati, non è mai iniziata • Il regista Tinto Brass è praticamente prigioniero in casa: il 9 gennaio uno smottamento ha isolato Isola Farnese, il borgo alle porte di Roma dove vive. La moglie ha protestato pubblicamente • I due maggiorenni arrestati per l’omicidio di Massa hanno respinto le accuse. Oggi verrà interrogato il minore con un passato da pugile • Il ministro dell’Istruzione Valditara ha premiato lo studente che aveva salvato la professoressa accoltellata in classe da un compagno di 13 anni • I vertici del teatro San Carlo di Napoli sono finti sotto inchiesta col sospetto di truffa e peculato • Ursula von der Leyen ha detto che l’app europea di verifica dell’età, «facile da usare e gratuita», «è tecnicamente pronta». Servirà a controllare l’uso di internet da parte dei minori • La Francia intende lasciare gradualmente il sistema Windows per garantirsi l’autonomia digitale dagli Usa • Un uomo di 61 anni ha ucciso la moglie di 54 gettandola dal secondo piano, poi si è tolto la vita nello stesso modo. È avvenuto a Bisceglie • A Parigi un ingegnere ha vinto un quadro di Picasso che vale un milione di euro partecipando a una lotteria benefica • Oggi al SuperEnalotto c’è in palio un jackpot record da 150 milioni di euro • A Mosca uno studente di 18 anni è stato condannato a 10 giorni di prigione per aver colpito il sarcofago di Lenin con una scarpa • In Turchia uno studente ha ucciso 7 coetanei e un professore e poi si è sparato • In un audio è stato possibile sentire le ultime parole del personal trainer ucciso a Foggia: è una traccia per trovare l’assassino • A Venaria Reale una finta chef a domicilio ha narcotizzato e derubato un cliente • A Cesena una ragazza ha denunciato sette conoscenti accusandoli di averla violentata in gruppo • In Champions il Bayern Monaco ha piegato il Real Madrid 4-3 dopo una lunga partita • Flavio Cobolli ha conquistato i quarti nel torneo di Monaco di Baviera • Carlos Alcaraz si è ritirato dal torneo di Barcellona • Sono stati scoperti per caso 90 antichi proverbi greci custoditi in Francia • Sono scomparsi l’attrice statunitense Valerie Lee (94 anni), l’ex calciatore e allenatore del Real Madrid José Emilio Santamaría (96) e il chitarrista argentino Felipe Staiti (65)
Titoli Corriere della sera: Trump senza freni, nuovi attacchi la Repubblica: Trump attacca ancora l’Italia La Stampa: Meloni: Zelensky vero amico Il Sole 24 Ore: Dalla guerra impatto sul Pil fino a -0,4% / BTp, la domanda supera 193 miliardi Avvenire: Il filo del dialogo Il Messaggero: «Interesse dell’Italia prima di tutto» Il Giornale: Da Trump a Kiev / La mossa di Meloni Leggo: Trump-Italia, tensione alle stelle Qn: Trump, l’ultima minaccia / I sondaggi: l’Italia con Meloni Il Fatto: 23 aerei Usa da Aviano / con le armi per il Golfo Libero: Trump azzoppa Conte La Verità: Ora la sinistra rimpiange Trump Il Mattino: Iran, si tratta sulla tregua bis il Quotidiano del Sud: Roma-Kiev, patto sui droni il manifesto: Ci vorrebbe / un amico Domani: Mps, la sconittadi Caltagirone / Meloni lo molla, trionfa Lovaglio
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