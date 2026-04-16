Buongiorno24 del 16 Aprile 2026

16/04/2026 09:13:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca. Ancora sviluppi sulla tragedia nel cantiere in cui hanno perso la vita due operai: salgono a quattro gli indagati, tra cui anche il titolare della ditta che aveva noleggiato la gru e il manovratore del mezzo. La Procura continua a lavorare per chiarire responsabilità e dinamica di quanto accaduto.

Sempre sul fronte giudiziario, cinque assoluzioni per il rogo dell’impianto di rifiuti di contrada Belvedere, che nel 2020 causò danni per circa due milioni di euro. Il tribunale ha escluso responsabilità penali, chiudendo una vicenda che aveva segnato il territorio.

In primo piano anche il femminicidio di Pantelleria: confermato in appello l’ergastolo per Onofrio Bronzolino, pur senza l’aggravante della premeditazione. Una sentenza che conferma l’impianto accusatorio per l’omicidio di Anna Elisa Fontana.

Poi la cronaca locale. A Erice arrestato un 44enne sorpreso mentre tentava un furto in abitazione: recuperati quadri, ceramiche e oggetti d’argento, tra cui un dipinto della Madonna di Custonaci riconosciuto come bene di interesse storico.

Un’altra notizia che ha colpito molto riguarda la scuola: una professoressa è morta a Palermo dopo un malore improvviso mentre si trovava in classe. Inutili i soccorsi, grande il dolore tra studenti e colleghi.

Passiamo alla politica regionale. L’Ars ha approvato nuove norme sulla sanità, tra cui parcheggi gratuiti o a prezzo ridotto negli ospedali per alcune categorie di utenti. Ma si apre anche un fronte politico nella maggioranza, con tensioni sugli equilibri di giunta.

Sempre dalla Regione arriva la misura sul “South working”: pubblicato l’avviso Irfis per incentivi fino a 30 mila euro per lavoratore destinati alle aziende che consentono ai siciliani di lavorare da remoto dall’Isola, nel tentativo di contrastare la fuga dei giovani.

Tiene banco anche il caso dei contributi distribuiti dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno: quasi 8 milioni di euro in tre anni a enti e associazioni. Dati che alimentano il confronto politico sui criteri di assegnazione delle risorse.

E ancora, l’inchiesta sulla frana di Niscemi: tredici indagati, tra cui gli ultimi quattro presidenti della Regione. Un’indagine che punta a chiarire responsabilità su interventi mai realizzati contro il dissesto idrogeologico e che ha già aperto un duro scontro politico, con richieste di dimissioni e prese di posizione a livello nazionale.

Chiudiamo con l’economia e le proteste: continua lo sciopero degli autotrasportatori, con il rischio di un prolungamento che potrebbe avere pesanti conseguenze per i produttori agricoli e per l’approvvigionamento delle merci.

Buongiorno24 è il nostro appuntamento quotidiano: ogni mattina raccontiamo e spieghiamo le notizie principali del territorio per offrire ai lettori e agli ascoltatori uno strumento utile per orientarsi tra i fatti e capire cosa sta accadendo.



