Archeologia, non solo passato: a Marsala il futuro si discute tra ricerca e sviluppo

17/04/2026 12:25:00

Non è solo studio del passato, ma una chiave per leggere il presente e progettare il futuro. L’archeologia torna al centro del dibattito culturale con la presentazione del volume “Archeologia oggi: tra nodi aperti e sfide future”, in programma sabato 18 aprile alle ore 10 al Museo Archeologico Lilibeo di Marsala, nella sala conferenze “M.L. Famà”.

L’incontro, organizzato da ANA Sicilia, prende le mosse dal libro curato da Marcella Giorgio, presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Archeologi, che raccoglie e sintetizza i temi emersi durante gli Stati Generali dell’Archeologia Italiana 2024, tenuti a Firenze. Un lavoro che fotografa lo stato attuale della professione e le principali sfide che il settore si trova ad affrontare.

Al centro del dibattito, il ruolo sempre più strategico dell’archeologia nella società contemporanea: dalla tutela del patrimonio alla necessità di dialogare con lo sviluppo infrastrutturale, passando per le criticità del settore e le trasformazioni del lavoro degli archeologi.

A confrontarsi saranno alcuni dei protagonisti del panorama regionale e nazionale: oltre alla stessa Marcella Giorgio, interverranno Anna Occhipinti, direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo, Maria Grazia Griffo, funzionario del Parco, Roberto La Rocca della Soprintendenza del Mare e docente universitario, e Marco Correra, presidente di ArcheOfficina. A moderare sarà Alberto D’Agata, presidente regionale ANA Sicilia.

L’iniziativa si presenta come un momento di confronto aperto tra istituzioni, professionisti e pubblico, con l’obiettivo di rilanciare una visione dell’archeologia non più confinata al passato, ma sempre più al servizio della società.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.



