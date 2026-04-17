Marsala, alla scoperta della natura con “Flora di Sicilia”: presentazione da Otium

17/04/2026 13:20:00

Un viaggio tra colori, specie e biodiversità dell’isola. Venerdì 17 aprile alle ore 18.30, all’Otium/ets centro culturale di via XI Maggio 106 a Marsala, sarà presentato il volume “Flora di Sicilia” di Salvatore Cambria e Beppe Di Gregorio.

L’incontro rappresenta un’occasione per avvicinarsi alla ricchezza botanica del territorio siciliano attraverso quella che viene definita la guida più completa per l’identificazione della flora spontanea dell’isola. Il libro raccoglie infatti 2550 specie descritte, corredate da oltre 5000 fotografie e 60 disegni, offrendo uno strumento prezioso sia per studiosi che per appassionati.

Durante la presentazione, gli autori dialogheranno con Letizia Pipitone, in un confronto che metterà al centro il valore della conoscenza e della tutela dell’ambiente naturale siciliano. Un momento di approfondimento che unisce divulgazione scientifica e sensibilizzazione ambientale.

L’evento si inserisce nel calendario delle attività culturali dedicate al territorio e alla sua valorizzazione, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino un patrimonio spesso poco esplorato ma di grande importanza.

L’appuntamento è aperto al pubblico. Un invito a riscoprire la natura siciliana attraverso uno strumento completo e accessibile, capace di raccontare la straordinaria varietà botanica dell’isola.



