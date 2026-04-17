Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
17/04/2026 12:30:00

Sabato, Marsala e Palermo in piazza contro la guerra 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/1776418919-0-sabato-marsala-e-palermo-in-piazza-contro-la-guerra.jpg

Sabato 18 aprile alle ore 10.00, a Piazza della Vittoria, è in programma la marcia multietnica “Un passo alla volta verso la Pace: uniti facciamo la differenza”, promossa dalla Cooperativa Sociale Badia Grande con il patrocinio del Comune.

Un’iniziativa che mette insieme migranti, operatori del sociale, associazioni e cittadini per lanciare un messaggio chiaro: il rifiuto della guerra e la difesa dei diritti umani. Il corteo partirà alle 10.30 e attraverserà il centro storico fino a Piazza della Repubblica, trasformando la città in un percorso collettivo di testimonianze, memoria e speranza.

 

Accanto a Badia Grande sfileranno numerose realtà del Terzo Settore tra cui Libera, Africa Solidale, Anpi, UDI, Arca e altre associazioni locali. In prima fila i beneficiari dei progetti SAI e i giovani dei centri di accoglienza, portatori diretti di esperienze legate ai conflitti e alle migrazioni forzate.

All’arrivo in piazza sono previsti i saluti istituzionali e un momento di riflessione guidato da don Marco Renda, insieme a testimonianze in più lingue. Simboli della giornata saranno una bandiera realizzata in un laboratorio di sartoria sociale, ramoscelli d’ulivo e fiori di carta, a rappresentare un’idea di pace costruita con gesti concreti e condivisi.

La marcia, inizialmente prevista a marzo e rinviata per maltempo, torna oggi come segnale di continuità e partecipazione civile, in una città che sceglie di farsi spazio di dialogo contro ogni conflitto.

                                                                                                                                  

Mobilitazione anche a Palermo a Villa Filippina

 

Sempre sabato 18 aprile, a partire dalle 9.30, a Villa Filippina, si terrà l’assemblea cittadina del Movimento di Palermo per il NO in difesa della Costituzione democratica, dal titolo “Ripudio della guerra”.

L’iniziativa nasce dal richiamo all’Articolo 11 della Costituzione e dalla volontà di costruire una mobilitazione permanente contro l’escalation militare globale. Nel documento politico del movimento si sottolineano le conseguenze delle guerre in corso, tra crisi umanitarie, aumento della spesa militare e impatto su welfare ed economia.

Tra gli obiettivi dell’assemblea c’è la costruzione di una rete sociale ampia e intergenerazionale, capace di incidere sul dibattito pubblico e di spingere per un ruolo più attivo dell’Italia sul piano diplomatico internazionale.

 

Particolare attenzione viene posta al ruolo della Sicilia nello scenario mediterraneo, con riferimento anche alle recenti mobilitazioni contro la militarizzazione del territorio e al timore che l’isola possa diventare un hub strategico per i conflitti.

Il percorso del movimento, nato a inizio 2026 e cresciuto rapidamente attraverso la partecipazione dal basso, prosegue così con una nuova tappa di confronto pubblico, in continuità con le precedenti assemblee e manifestazioni cittadine.

L’appuntamento di sabato a Palermo si inserisce inoltre nel solco delle celebrazioni del 25 aprile, richiamando il valore storico della Liberazione come rifiuto della guerra e difesa della democrazia.









Native | 17/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/1776412528-0-200-giovani-velisti-a-marsala-oggi-al-via-il-trofeo-optimist-italia-kinder-joy-of-moving-2026.jpg

200 giovani velisti a Marsala: oggi al via il Trofeo Optimist Italia...

Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775814004-0-rapporto-mediobanca-gruppo-radenza-tra-i-leader-della-gdo-per-crescita-e-redditivita.jpg

Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e...