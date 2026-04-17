Caro carburanti nelle Isole Minori: parte da Pantelleria la mozione all’ARS

17/04/2026 08:50:00

Una misura per contrastare il caro-vita e riequilibrare i costi dell’insularità. Parte da Pantelleria l’iniziativa politica che punta all’istituzione della “Carta Carburante Isole Minori”, formalmente depositata all’Assemblea Regionale Siciliana dai deputati Cristina Ciminnisi e Dario Safina.

La proposta nasce dalla collaborazione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico di Pantelleria e punta a correggere una distorsione economica che pesa su cittadini e imprese delle isole minori. Qui, infatti, il prezzo del gasolio ha raggiunto anche i 2,73 euro al litro, con un costo industriale superiore fino al 47% rispetto alla terraferma, a causa delle difficoltà logistiche legate ai trasporti.

Al centro della mozione c’è l’idea di una carta carburante dedicata ai residenti, basata sulla Carta Regionale dei Servizi, che permetterebbe uno sconto immediato alla pompa di 0,33 euro al litro. Una riduzione composta da due voci: 0,13 euro come restituzione del surplus IVA – definita dai promotori una vera e propria “tassa sulla distanza” – e 0,20 euro come indennizzo per la condizione di svantaggio riconosciuta ai piccoli comuni.

“Non è accettabile che Stato e Regione guadagnino sulle difficoltà degli isolani”, spiegano i rappresentanti locali di M5S e PD, sottolineando come oggi i cittadini delle isole minori paghino un’IVA maggiorata anche sui costi di trasporto e sulle accise già elevate.

La proposta prevede anche un credito d’imposta per i gestori dei distributori, da concordare con il Ministero dell’Economia, così da garantire lo sconto immediato senza penalizzare la liquidità degli esercenti. Secondo i promotori, non si tratta di un sussidio ma di una rivendicazione fondata sui principi di equità e coesione territoriale sanciti dall’articolo 119 della Costituzione. L’obiettivo è riportare al centro dell’agenda politica regionale il tema della continuità territoriale e dei costi energetici, a partire proprio da Pantelleria come modello per tutte le isole minori siciliane.



