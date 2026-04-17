Marsala verso il voto: Adamo, Patti e Grillo delineano le strategie

17/04/2026 06:00:00

La campagna elettorale a Marsala entra nel vivo: i candidati accelerano tra incontri, programmi e primi appuntamenti pubblici. Dall’agricoltura al lavoro, passando per le strategie elettorali, si delineano priorità e posizionamenti in vista del voto del 24 e 25 maggio.

Plaude Giulia Adamo, candidata sindaca a Marsala, per l’esito del bando SRA01 (ACA1), che ha finanziato tutte le pratiche ammesse e che vede il territorio marsalese protagonista:

“Esprimo apprezzamento per l’impegno dell’assessore regionale Luca Sammartino, che a breve incontreremo per condividere questi risultati e programmare, con visione, le future strategie di sviluppo del settore. Durante la mia sindacatura, l’agricoltura ha potuto contare su una guida dedicata e competente, rappresentata dall’assessore Giovanni Sinacori, a testimonianza della centralità che questo comparto ha sempre avuto nella nostra azione amministrativa. In seguito, la scelta delle successive amministrazioni di accorpare questa delega ad altri ambiti ne ha inevitabilmente ridimensionato il peso. È necessario oggi restituire piena dignità e autonomia a un settore strategico per il futuro di Marsala”.

Adamo ha incontrato anche il comparto florovivaistico:

“È necessario affrontare il tema del minore coinvolgimento delle giovani generazioni attraverso azioni concrete: percorsi di stage, rafforzamento della formazione pratica, collaborazione stabile tra scuole, imprese e istituzioni, valorizzazione anche turistica (come l’Infiorata di Noto) e sostegno all’autoimprenditorialità. Investire nel settore significa rafforzare Marsala e promuovere uno sviluppo sostenibile”.

Domani, 18 aprile, la candidata darà il via alla campagna elettorale: appuntamento alle 18 presso il comitato di via F. Crispi.

Patti incontra i sindacati

La candidata sindaca Andreana Patti ha incontrato i rappresentanti sindacali: Piero Genco e Benedetto Petrusa per la Cgil, Dino Biondo per la Cisl e Giuseppe Tumbarello per la Feneal Uil.

Al centro del confronto: tutela del lavoro, sicurezza, dignità, legalità, opportunità per giovani e donne e accesso ai fondi del Fondo Sociale Europeo. Tra i temi affrontati anche il futuro dello stabilimento ex Sicilvetro, oggi O-I Glass: servono soluzioni per garantire continuità produttiva e salvaguardare i posti di lavoro, puntando sulle filiere del riciclo e sul valore strategico del settore del vetro.

Per Patti: “C’è oggi un evidente scollamento tra politica e mondo del lavoro, una distanza che pesa sul tessuto sociale ed economico. Dobbiamo creare opportunità occupazionali per giovani e donne e restituire alla pubblica amministrazione un ruolo centrale nella costruzione di lavoro dignitoso, regolare e sicuro”.

Domenica 19 aprile, alle 19, al Centrale Music Hall, aprirà la sua campagna elettorale.

Grillo punta sul voto disgiunto

Il sindaco uscente Massimo Grillo conta su quattro liste, con quella di “Liberi” al momento la più strutturata.

Punta molto sul voto disgiunto, un’arma a doppio taglio che richiede però una precisa capacità di orientamento dell’elettorato. A differenza di altre tornate elettorali, in vista del voto di maggio si registra un interesse crescente degli elettori nel comprendere meglio come utilizzare il voto disgiunto in cabina.

Segno di una volontà sempre più diffusa di scegliere un consigliere di una coalizione e un sindaco di un’altra.

Curatolo: “Noi andiamo avanti”

Continuano le indiscrezioni su un possibile ritiro di Leonardo Curatolo dalla corsa a sindaco, ma il candidato smentisce e conferma il suo impegno, al momento sostenuto da una sola lista.

“Credo in una politica nuova, in una città che ha bisogno prima di tutto di essere ascoltata. Ho parlato con i cittadini per capire i problemi concreti, dimostrando che esiste qualcuno disposto a confrontarsi e progettare. Negli anni in cui ho vissuto e lavorato in Grecia e in altri Paesi, ho percepito Marsala come un territorio non sufficientemente valorizzato. Voglio che cresca davvero, senza restare imprigionato in vecchie dinamiche politiche. Noi ci impegneremo, insieme a voi”.



