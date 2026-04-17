Ex Sicilvetro Marsala, c'è il via libera al Ddl sull’economia circolare

17/04/2026 12:00:00

“Un passo decisivo verso una nuova politica industriale per la Sicilia”. Con queste parole il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina commenta l’approvazione in Terza Commissione Ars del disegno di legge sul sostegno alle imprese che investono nel riciclo e nel riuso delle materie prime seconde, collegato anche alla vicenda dello stabilimento ex Sicilvetro di Marsala, oggi gestito da O-I Glass.

Secondo Safina, il provvedimento rappresenta un tassello strategico per trasformare una crisi industriale in un’opportunità di sviluppo: “La Sicilia può diventare un laboratorio nazionale dell’economia circolare”, afferma il deputato trapanese, sottolineando come il testo sia il risultato di un confronto tra istituzioni, parti sociali e mondo produttivo. Il disegno di legge, ora trasmesso alla Commissione Bilancio, punta infatti a sostenere la riconversione e il rilancio delle filiere legate al riciclo, con particolare attenzione al settore del vetro.

La vicenda dello stabilimento ex Sicilvetro

La norma nasce sullo sfondo della crisi dello stabilimento di Marsala, storico impianto del vetro cavo attivo dagli anni Settanta e oggi inserito nel gruppo internazionale O-I Glass. Negli ultimi mesi l’azienda ha annunciato lo stop alla produzione e lo spegnimento del forno, a causa della forte riduzione della domanda e dell’accumulo di bottiglie invendute nei magazzini.

La decisione ha comportato la sospensione delle tre linee produttive e il ricorso alla cassa integrazione per oltre cento lavoratori. Una scelta che ha acceso l’allarme sul futuro di uno dei principali presidi industriali del territorio marsalese, con possibili ricadute anche sull’indotto legato al trasporto e al riciclo del vetro.

Il confronto istituzionale e il rinvio dello stop

La vertenza è arrivata all’Assemblea Regionale Siciliana su iniziativa dello stesso Safina, che ha chiesto l’attivazione di un tavolo tecnico presso l’assessorato alle Attività produttive. Al confronto hanno partecipato istituzioni regionali, sindacati e azienda, con l’obiettivo di individuare soluzioni per evitare la chiusura dello stabilimento.

Dal tavolo è emersa una prima apertura: O-I Glass avrebbe infatti manifestato la disponibilità a rinviare lo spegnimento definitivo del forno, consentendo così di guadagnare tempo per valutare alternative industriali.

Il progetto di rilancio e l’economia circolare

In parallelo al fronte emergenziale, il disegno di legge approvato in Commissione punta a strutturare una politica industriale basata sull’economia circolare, incentivando le imprese che investono nel riuso dei materiali e nel riciclo delle materie prime seconde.

L’obiettivo dichiarato è trasformare il caso di Marsala in un modello replicabile a livello regionale e nazionale, rafforzando la filiera del vetro riciclato e creando nuove opportunità produttive.

Uno scenario ancora aperto

Nonostante il rinvio dello stop e l’avanzamento del percorso legislativo, il futuro dello stabilimento ex Sicilvetro resta ancora incerto. La partita si gioca tra la crisi del mercato del vetro e il tentativo istituzionale di riconvertire l’impianto in chiave sostenibile, con la speranza di salvaguardare occupazione e continuità produttiva nel territorio marsalese.



