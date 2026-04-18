18 Aprile: riapre Hormuz, riunione dei "volenterosi", cessate il fuoco in Libano

18/04/2026 07:45:00

E' il 18 Aprile 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Tra mille incognite l’Iran riapre lo stretto di Hormuz. Trump annuncia anche un accordo per farsi consegnare l’uranio arricchito e promette la pace in due giorni: Immediata la smentita di Teheran sull’intesa nucleare. Ma la trattativa continua

• A Parigi i Paesi volenterosi si sono riuniti per preparare una spedizione con scopi difensivi nel Golfo. Meloni è disponibile a mandare i dragamine. Ma l’iniziativa non piace alla Casa Bianca, che dice alla Nato di tenersi lontana dalle acque iraniane

• Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, condizione chiave posta dagli ayatollah per la tregua, sembra reggere, nonostante i malumori di Netanyahu che si sarebbe visto arrivare un vero e proprio ordine da Washington

• Gli spiragli in Medio Oriente sono stati accolti con entusiasmo dalle Borse. Il petrolio, invece, ha subito un crollo

• L’amministrazione americana ha tagliato 11 milioni di dollari di aiuti all’organismo cattolico che sostiene gli immigrati di Miami, un nuovo atto d’ostilità di Trump verso il Papa. Prevost dal Camerun non ha mancato di pronunciare ammonimenti ai potenti che vogliono la guerra

• Il premier britannico Starmer è tornato nell’occhio del ciclone per il caso Epstein, per una questione di mancati controlli su lord Mandelson, ex ambasciatore in Usa

• Continua la caccia all’uomo per catturare gli autori della rapina da film in una banca di Napoli: i cinque o sei banditi, mascherati con facce di noti attori e collant, sono fuggiti nelle fogne. Si sospetta avessero una talpa nell’istituto



• Il decreto sicurezza è passato al Senato e martedì sarà alla Camera, dove è previsto il voto di fiducia

• Nel feuilleton Conte-Piantedosi emerge una novità: lei si è laureata in un’università telematica e non alla Luiss. Il ministro, intanto, non era in aula per il decreto sicurezza

• Roberto Saviano è stato assolto dall’accusa di diffamazione per aver detto che Salvini è un «ministro della mala vita»

• Il ministro degli Esteri Tajani è andato in Cina per stringere nuovi rapporti commerciali

• Per fronteggiare la probabile emergenza energetica, l’Ue ha sollecitato i singoli Paesi a incrementare lo smart working, potenziare i mezzi pubblici ed eliminare gli sprechi

• I rappresentanti dell’autotrasporto hanno annunciato una mobilitazione che potrebbe bloccare i mezzi pesanti sin da lunedì

• La casa editrice Condé Nast ha deciso la chiusura di Wired Italia, la rivista tecnologica del gruppo

• In Cina tre gran maestri di scacchi sono stati radiati a vita: truccavano le partite

• Lo scheletro di un neonato, forse risalente a tre secoli fa, è stato ritrovato in Inghilterra sotto il pavimento di una casa, avvolto in un giornale del 1910

• La giunta militare del Myanmar ha condonato 4 anni di pena (su 27 inflitti) alla paladina dell’opposizione Aung San Suu Kyj

• Il governo giapponese ha deciso di tornare a vendere armamenti, abolendo le leggi pacifiste approvate subito dopo la seconda guerra mondiale

• Il cantante americano D4vd è stato arrestato con l’accusa di avere ucciso e fatto a pezzi una ragazza di 14 anni

• La strage di Crans-Montana vede quattro nuovi indagati: si tratta di funzionari comunali

• A Rovigo un bimbo di due anni è morto dopo aver subito un’operazione al braccio

• Nell’inchiesta sull’avvelenamento di madre e figlia a Pietracatella è stata reinterrogata per ore la cugina delle vittime

• Al processo per i tafferugli dopo un corteo pro Cospito, sono state condannate 18 persone

• Nel torinese un pensionato di 75 anni ha litigato con la vicina per un parcheggio e le ha puntato la pistola alla testa: è stato arrestato

• Con le sconfitte di Bologna e Fiorentina non è rimasta nemmeno una squadra italiana nei tornei europei di calcio

• Negli anticipi di Serie A la capolista Inter ha battuto 3-0 il Cagliari e il Sassuolo si è imposto 2-1 sul Como

• Marie-Louise Eta è la prima donna ad allenare una squadra di calcio della massima serie tedesca

• Nel tennis Flavio Cobolli ha conquistato la semifinale al torneo di Monaco di Baviera

• L’imprenditore francese Vincent Bolloré è stato contestato da 130 autrici e autori per il siluramento dell’ad della casa editrice Grasset, Olivier Nora

• Sono scomparsi la sociologa Laura Balbo (93 anni) , il giurista Emmanuele Francesco Maria Emanuele (89), l’ex calciatore della nazionale austriaca Alexander Manninger (49)



Titoli

Corriere della Sera: Hormuz riapre tra le incognite

la Repubblica: L’Iran riapre Hormuz

La Stampa: Trump, il business della pace

Il Sole 24 Ore: Usa-Iran: «Hormuz torna navigabile» / Rally delle Borse, petrolio in forte calo

Avvenire: Tregue e sospetti

Il Messaggero: Riapre Hormuz, il mondo spera

Il Giornale: Il colpo di Trump / Riapre Hormuz / e pace a un passo

Qn: Tregua, riaperto Hormuz / L’economia riprende fiato

Il Fatto: Avremo la pace (forse) / e i condizionatori spenti

Libero: Ora bisogna sminare Trump

La Verità: Trump paga e riapre Hormuz / Ma l’Ue vuole rinchiuderci in casa

Il Mattino: Riapre Hormuz, si dialoga

il Quotidiano del Sud: Hormuz riapre, Trump sfida la Nato

il manifesto: Stretto è la via

Domani: L’Iran riapre lo stretto di Hormuz / Trump: «La Nato si tenga alla larga»



