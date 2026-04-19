Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/04/2026 08:01:00

Domani i funerali di Miriam Indelicato. La indagini sulle sue ultime ore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-04-2026/domani-i-funerali-di-miriam-indelicato-la-indagini-sulle-sue-ultime-ore-450.jpg

Saranno celebrati domani, lunedì 20 aprile alle ore 16, nella Chiesa Madre di Santa Ninfa, i funerali di Miriam Indelicato, la giovane di 23 anni morta a Roma in circostanze ancora da chiarire. Nella notte la salma è stata trasferita nel paese trapanese, dove la comunità si prepara a darle l’ultimo saluto.

 

La tragedia si è consumata giovedì mattina in via Bolzano, nel quartiere Trieste della capitale, dove la ragazza viveva.  Miriam sarebbe precipitata dalla tromba delle scale del palazzo. Le indagini sono in corso e, al momento, restano aperte più ipotesi: da un possibile gesto volontario a un incidente domestico.

 

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della giovane. La polizia ha effettuato rilievi nell’appartamento e ha sequestrato pc e cellulare, che saranno analizzati insieme alle chat e ai profili social per capire se possano emergere elementi utili. Tra le piste al vaglio, anche quella legata a una forte pressione personale: secondo quanto emerso, Miriam avrebbe detto alla famiglia di essere prossima alla laurea alla Luiss, ma non risultava iscritta all’università da circa due anni.

Miriam Indelicato era originaria della Sicilia. Era cresciuta tra Santa Ninfa, paese d’origine della madre, Campobello di Mazara e Castelvetrano, dove aveva frequentato il liceo delle Scienze umane. A Roma si era trasferita per studiare e costruire il proprio futuro.

 

La sua morte ha lasciato sgomente più comunità, unite in queste ore da un dolore profondo. Domani pomeriggio, a Santa Ninfa, si terrà l’ultimo saluto a una giovane vita spezzata troppo presto, mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto.



Cronaca | 2026-04-18 10:36:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-04-2026/san-vito-alpinista-ferito-salvato-a-monte-monaco-250.jpg

San Vito, alpinista ferito salvato a Monte Monaco

Si è concluso con successo un delicato intervento di soccorso sul Monte Monaco, dove un alpinista polacco è rimasto ferito a una caviglia durante la scalata lungo la “via delle Punte”. L’uomo faceva parte di un...

Cronaca | 2026-04-19 11:13:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-04-2026/1776586544-0-spray-al-peperoncino-all-ikea-panico-e-fuggi-fuggi.jpg

Spray al peperoncino all’Ikea, panico e fuggi fuggi

Momenti di paura ieri pomeriggio all’Ikea di Catania, dove qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino all’interno del punto vendita, scatenando il panico tra i clienti. L’allarme è stato lanciato dagli stessi avventori,...







Native | 17/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/1776412528-0-200-giovani-velisti-a-marsala-oggi-al-via-il-trofeo-optimist-italia-kinder-joy-of-moving-2026.jpg

200 giovani velisti a Marsala: oggi al via il Trofeo Optimist Italia...

Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775814004-0-rapporto-mediobanca-gruppo-radenza-tra-i-leader-della-gdo-per-crescita-e-redditivita.jpg

Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e...