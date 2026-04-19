Domani i funerali di Miriam Indelicato. La indagini sulle sue ultime ore

19/04/2026 08:01:00

Saranno celebrati domani, lunedì 20 aprile alle ore 16, nella Chiesa Madre di Santa Ninfa, i funerali di Miriam Indelicato, la giovane di 23 anni morta a Roma in circostanze ancora da chiarire. Nella notte la salma è stata trasferita nel paese trapanese, dove la comunità si prepara a darle l’ultimo saluto.

La tragedia si è consumata giovedì mattina in via Bolzano, nel quartiere Trieste della capitale, dove la ragazza viveva. Miriam sarebbe precipitata dalla tromba delle scale del palazzo. Le indagini sono in corso e, al momento, restano aperte più ipotesi: da un possibile gesto volontario a un incidente domestico.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della giovane. La polizia ha effettuato rilievi nell’appartamento e ha sequestrato pc e cellulare, che saranno analizzati insieme alle chat e ai profili social per capire se possano emergere elementi utili. Tra le piste al vaglio, anche quella legata a una forte pressione personale: secondo quanto emerso, Miriam avrebbe detto alla famiglia di essere prossima alla laurea alla Luiss, ma non risultava iscritta all’università da circa due anni.

Miriam Indelicato era originaria della Sicilia. Era cresciuta tra Santa Ninfa, paese d’origine della madre, Campobello di Mazara e Castelvetrano, dove aveva frequentato il liceo delle Scienze umane. A Roma si era trasferita per studiare e costruire il proprio futuro.

La sua morte ha lasciato sgomente più comunità, unite in queste ore da un dolore profondo. Domani pomeriggio, a Santa Ninfa, si terrà l’ultimo saluto a una giovane vita spezzata troppo presto, mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto.



