Ars, raffica di norme e scontro politico: dal “caso parenti” nelle Asp al caro carburanti

14/05/2026 08:04:00

Giornata densissima all’Assemblea Regionale Siciliana, tra scontri politici, emendamenti approvati e nuove misure che toccano sanità, lavoro, trasporti, turismo e sostegni economici. Sullo sfondo, il clima sempre più acceso della campagna elettorale amministrativa in Sicilia.

A infiammare il dibattito in Aula è stato soprattutto l’intervento del deputato Pd Nello Dipasquale, che ha attaccato duramente il sistema delle nomine e delle assunzioni nella pubblica amministrazione regionale.

Dipasquale: “La politica occupa le postazioni con parenti e amici”

“Abbiamo presentato questo emendamento sul blocco delle assunzioni, condiviso da gran parte del Parlamento, perché siamo in campagna elettorale e in queste settimane abbiamo assistito — come accaduto al Cefpas — a una parte della classe politica che ha pensato di occupare le postazioni con i propri parenti. Si tratta di un grave fatto etico”.

Parole pesanti, pronunciate in Aula da Dipasquale, che ha poi allargato il ragionamento anche alle aziende sanitarie provinciali.

“Dai dati in mio possesso emergono casi di mogli, mariti e parenti di consiglieri comunali, appartenenti alla stessa area politica, in servizio in diverse Asp della Sicilia. La situazione è drammatica: la pubblica amministrazione viene utilizzata per costruire consenso e vincere le elezioni. È una cosa assurda. Il Cefpas è parte del problema”.

Un intervento che arriva mentre all’Ars continua il confronto sulle norme relative a personale, sanità e organizzazione degli enti regionali.

Stop ai doppi incarichi nella sanità: approvata la norma M5S

Tra i provvedimenti più discussi c’è il via libera alla legge proposta dal Movimento 5 Stelle contro i doppi incarichi nella sanità siciliana. La norma stabilisce l’incompatibilità tra incarichi di vertice nelle Asp e ruoli politici negli enti locali.

Il riferimento politico è esplicito: il caso di Ferdinando Croce, contemporaneamente direttore generale dell’Asp di Trapani e assessore comunale a Giardini Naxos.

“Primo tassello per dire basta ai casi Croce”, ha dichiarato il vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola. “La politica deve rimanere fuori dalla sanità”.

La legge prevede che direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie non possano ricoprire incarichi da sindaco, assessore o consigliere comunale.

Caro carburanti, 30 milioni per autotrasporto, agricoltura e pesca

Via libera anche all’emendamento del governo regionale sul caro carburanti. La norma stanzia 30 milioni di euro per contributi a fondo perduto destinati ai settori più colpiti dagli aumenti dei prezzi energetici.

Le risorse saranno così suddivise:

15 milioni all’autotrasporto

10 milioni all’agricoltura

5 milioni alla pesca

Il presidente della Regione Renato Schifani ha parlato di “attenzione concreta verso comparti fondamentali per l’economia dell’Isola”.

Soddisfazione anche dalla Cisal Sicilia, che ha definito il provvedimento “un primo segnale importante” soprattutto per le marinerie siciliane.

Affittacamere, il governo costretto alla retromarcia

Nuovo scontro politico anche sul turismo extralberghiero. Il governo Schifani ha corretto una norma sugli affittacamere dopo gli emendamenti presentati dal M5S.

Nel testo iniziale era previsto che le camere dovessero trovarsi nella stessa unità immobiliare o essere collegate da scala interna. Una disposizione che, secondo i deputati pentastellati Antonio De Luca e Stefania Campo, avrebbe penalizzato centinaia di piccole attività.

“Una scelta assurda e scollegata dalla realtà siciliana”, hanno dichiarato. Alla fine il governo ha modificato la norma, consentendo la dislocazione delle camere anche su più unità immobiliari dello stesso edificio.

Norme sociali: lavoro per vittime di violenza e disabili psichici

Tra le misure approvate anche quella che rende definitiva la norma per favorire l’accesso al lavoro delle donne vittime di violenza e dei loro figli nelle pubbliche amministrazioni regionali.

L’emendamento, firmato dalla deputata M5S Roberta Schillaci, elimina la scadenza del 31 dicembre 2025 prevista dalla legge originaria.

“Il lavoro è uno dei principali strumenti di libertà e autonomia”, ha dichiarato Schillaci.

Sempre sul fronte sociale, approvata anche la riscrittura della norma sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica proposta da Antonio De Luca. Previsti percorsi mirati, tutor specializzati e una quota minima del 15% delle assunzioni obbligatorie destinata a persone con disabilità psichica.

ASU e PUC, proroga per 1200 lavoratori

L’Ars ha inoltre approvato la norma che salva temporaneamente circa 1200 lavoratori ASU e PUC impiegati nei Comuni in dissesto o in piano di riequilibrio.

Il provvedimento consente loro di restare nel bacino regionale in attesa che i Comuni approvino i bilanci e completino le procedure di stabilizzazione.

“Evitiamo gravi ripercussioni sugli enti locali”, ha commentato il deputato di Forza Italia Marco Intravaia.

Anticipo Tfr ai regionali: “Storica battaglia di equità”

Via libera infine alla norma che consente l’anticipo del Tfr ai dipendenti regionali assunti dopo il 2001.

La deputata di Noi Moderati Marianna Caronia ha definito il voto “uno storico traguardo di giustizia sociale” per oltre 5 mila lavoratori regionali.

Bus gratis per forze armate e forestali

Approvato anche un emendamento che stanzia 2,45 milioni per garantire nel 2026 il trasporto gratuito sui bus extraurbani agli appartenenti alle forze armate, alle forze dell’ordine e al Corpo forestale regionale.

Soddisfatti gli assessori regionali Alessandro Aricò e Giusi Savarino.

Scuola, fondi per mediazione culturale ed educazione alimentare

Sul fronte scuola, l’Ars ha approvato uno stanziamento da 743 mila euro per finanziare tutti i progetti presentati dagli istituti siciliani sulla mediazione linguistica e culturale e sull’educazione alimentare.

L’assessore regionale Mimmo Turano ha parlato di “un servizio utile alla comunità scolastica siciliana”, soprattutto per favorire inclusione e prevenzione dei disturbi alimentari tra i giovani.



