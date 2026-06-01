01/06/2026 14:10:00

In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Circolo del Partito Democratico di Marsala organizza un incontro pubblico dal titolo "Marsala Repubblicana: 80 anni di storia e democrazia". L’appuntamento è fissato per lunedì 1° giugno 2026, alle ore 19.00, presso il Bar Romeo, in Piazza della Vittoria (Porta Nuova).

L'iniziativa vuole accendere i riflettori su un momento storico straordinario per la città lilybetana: nel referendum del 2 giugno 1946, infatti, Marsala espresse una netta preferenza per la Repubblica, muovendosi in controtendenza rispetto alla maggioranza delle province e dei comuni del Mezzogiorno, tradizionalmente legati alla monarchia.

Il programma e gli interventi:

L'incontro, moderato da Daniele Ienna (Segreteria PD Marsala), si aprirà con i saluti istituzionali e l'introduzione politica di Linda Licari, segretaria del Circolo PD Marsala. Al centro del suo intervento vi sarà il valore dei principi repubblicani e democratici come bussola fondamentale per la nuova stagione amministrativa che si apre per la città.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà affidato a "La voce della storia", con i racconti diretti ed emozionanti di chi quel 1946 lo ha vissuto in prima persona.

Elio Piazza, testimone dell'epoca, rievocherà il clima di quei giorni a Marsala, la trepidazione del voto e il passaggio cruciale dalla monarchia alla Repubblica.

Rosa Martinez, in collegamento telefonico da Roma, condividerà le proprie memorie lilybetane, offrendo uno spaccato profondo sull’impatto del primo, storico voto concesso alle donne nel contesto locale.

Il ruolo delle donne e la cittadinanza attiva:

Proprio il suffragio universale e l'impegno femminile saranno al centro della seconda sessione dell'incontro, che vedrà la partecipazione di Giuseppina Passalacqua (presidente della sezione marsalese dell'ANDE – Associazione Nazionale Donne Elettrici), Rossella Pace (presidente della sezione marsalese della FIDAPA) e Giovannella Licari (delegata nazionale della Conferenza Donne Democratiche).

Dopo uno spazio aperto dedicato alle domande del pubblico e al dibattito, la serata si concluderà con un momento fortemente simbolico e celebrativo, curato dai Giovani Democratici: "La Costituzione nel cuore", una lettura collettiva ad alta voce di alcuni degli articoli fondamentali della Carta costituzionale, a cura di relatori, partecipanti e membri del circolo, come atto di riappropriazione dei valori fondanti della Repubblica.

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza e agli organi di stampa.





