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Cronaca
02/06/2026 08:19:00

Forte scossa di terremoto nel Sud Italia: avvertito in molte città della Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-06-2026/1780381497-0-forte-scossa-di-terremoto-nel-sud-italia-avvertito-in-molte-citta-della-sicilia.jpg

 

Forte terremoto nel Sud Italia, scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche in Sicilia

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00:12 della notte tra l'1 e il 2 giugno nel Mar Tirreno, al largo della costa calabrese di Amantea, in provincia di Cosenza. Il sisma, localizzato a una profondità di circa 250 chilometri, è stato avvertito distintamente in gran parte del Sud Italia, dalla Calabria alla Sicilia, passando per Campania, Basilicata e Puglia. La scossa è stata avvertita non solo in tutta la Calabria, ma anche a Palermo, dove alcuni residenti l’avrebbero percepita in modo significativo, e altre città nella zona nord della Sicilia. 

 

Paura nella notte, ma nessun danno segnalato

 

La scossa ha svegliato migliaia di persone. In diverse località molti cittadini sono scesi in strada o hanno contattato i numeri di emergenza e la Protezione Civile per ottenere informazioni sull'evento sismico. Nonostante l'intensità del terremoto, al momento non risultano danni a persone o cose né richieste di soccorso.

 

Attivate le verifiche della Protezione Civile

 

La sala operativa della Protezione Civile della Calabria ha immediatamente avviato i controlli nei comuni più vicini all'epicentro, tra cui Amantea, Cetraro e Lamezia Terme. Anche i Vigili del Fuoco hanno ricevuto numerose chiamate da cittadini che avevano percepito la scossa, ma non sono emerse criticità. La situazione resta comunque sotto costante monitoraggio.

 

Perché il sisma è stato avvertito così lontano

 

Secondo gli esperti, la notevole profondità dell'ipocentro ha contribuito a ridurre gli effetti distruttivi in superficie, ma ha favorito la propagazione delle onde sismiche su un'area molto vasta. Proprio per questo il terremoto è stato percepito in numerose regioni del Mezzogiorno, compresa la Sicilia, senza però provocare conseguenze rilevanti.

Le autorità confermano che, allo stato attuale, non sono state registrate situazioni di emergenza legate al sisma.

 









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