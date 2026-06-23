Ferrovia via Milo, la Trapani del futuro nel 2026 aspetta ancora il treno

23/06/2026 12:15:00

Nel 1995 l'ingegnere Pietro Barbera scriveva sulle pagine della rivista Monitor una proposta che allora sembrava visionaria: interrare la ferrovia nel tratto urbano di Trapani e trasformare i binari in un corridoio verde capace di ricucire la città. Trentuno anni dopo, quella riflessione torna d'attualità per un motivo tanto semplice quanto amaro: non solo nulla è cambiato, ma la situazione è persino peggiorata.

Perché nel 1995 i treni almeno arrivavano.

Oggi, invece, la linea diretta Palermo-Trapani via Milo è chiusa dal 2013 e continua a rappresentare uno dei simboli più evidenti dell'arretratezza infrastrutturale della Sicilia occidentale. Dovevano bastare pochi anni per riaprirla. Poi le scadenze sono slittate una dopo l'altra. Prima il 2025, poi il 2026, adesso si parla del 2028 o addirittura del 2029.

La storia è quasi surreale.

Nel frattempo, quartieri separati, attraversamenti limitati, aree ferroviarie sottoutilizzate e un rapporto irrisolto tra città e infrastruttura.

La proposta del 1995 che sembra scritta oggi

Nel documento aggiornato al 2026, Barbera riprende la sua idea originaria: circa 2,5 chilometri di linea ferroviaria interrata sotto il tessuto urbano, una nuova stazione di interscambio alle porte della città, parcheggi scambiatori, percorsi ciclopedonali, verde pubblico e una grande dorsale tecnologica per reti idriche, elettriche e telecomunicazioni.

L'obiettivo non è soltanto migliorare il trasporto ferroviario.

È eliminare quella che l'autore definisce una "ferita urbanistica" aperta da oltre un secolo e trasformare la ferrovia da elemento di separazione a strumento di connessione urbana.

Una visione che richiama interventi realizzati in città europee come Malaga, Bilbao, Murcia, Anversa e Stoccarda, dove i binari sono stati interrati per liberare spazio urbano e restituire qualità della vita ai residenti.



Come funzionerebbe tecnicamente

L'idea prevede che i binari inizino a scendere gradualmente prima dell'ingresso in città, con una pendenza inferiore all'1,5%, compatibile con gli standard ferroviari. La discesa avverrebbe attraverso una rampa di circa 500 metri in prossimità dell'area di Xitta. Da lì la linea proseguirebbe in galleria artificiale per circa 2,5 chilometri, a una profondità di circa cinque metri sotto il livello stradale.

In pratica, il treno continuerebbe a entrare nel cuore di Trapani senza interrompere la continuità urbana in superficie.

Oggi la linea ferroviaria rappresenta una cesura fisica tra quartieri, con passaggi obbligati, recinzioni e aree inutilizzabili. Con l'interramento, l'intero sedime ferroviario verrebbe liberato.

Una nuova città sopra i binari

L'elemento rivoluzionario della proposta è ciò che accadrebbe sopra la ferrovia.

Dove oggi passano i binari potrebbe nascere un asse urbano continuo che attraversa la città da est a ovest. Un grande corridoio verde con piste ciclabili, percorsi pedonali, aree sportive, spazi pubblici e collegamenti tra quartieri oggi separati.

In sostanza, Trapani guadagnerebbe decine di migliaia di metri quadrati di spazio urbano senza consumare nuovo territorio.

La stazione di interscambio

Altro punto centrale è la realizzazione di una nuova stazione alle porte della città, nell'area di confluenza tra la superstrada per Palermo, la via Marsala e la via Libica.

Qui verrebbe costruito un parcheggio di circa 500 posti auto destinato ai pendolari provenienti dall'hinterland.

L'obiettivo è semplice: evitare che migliaia di automobili entrino ogni giorno nel centro urbano.

Chi arriva da Erice, Valderice, Buseto, Paceco o Marsala potrebbe lasciare l'auto e proseguire con il treno o con il trasporto pubblico.

Una logica da metropolitana leggera che oggi manca completamente a Trapani.

Uno degli equivoci più frequenti riguarda la stazione di Trapani.

Nella proposta Barbera non viene eliminata. Anzi.

La stazione attuale diventerebbe il terminale urbano della linea e il principale punto di accesso ferroviario al centro storico e al porto. Sarebbe semplicemente raggiunta attraverso il tratto interrato.

Il cunicolo tecnologico: la vera intuizione

La parte meno discussa ma probabilmente più innovativa riguarda il sottosuolo.

Tra i due binari interrati verrebbe realizzato un cunicolo tecnico largo circa tre metri destinato a ospitare fibra ottica, reti elettriche, telecomunicazioni, sistemi intelligenti e persino condotte idriche.

Questo significherebbe una cosa molto concreta per i cittadini: meno scavi.

Oggi ogni intervento sulle reti tecnologiche comporta l'apertura delle strade, con costi elevati e disagi continui.

Con una galleria tecnica accessibile, gran parte delle manutenzioni potrebbe avvenire senza demolire l'asfalto.

Quanto costerebbe?

Un'opera del genere oggi potrebbe superare facilmente diverse centinaia di milioni di euro. Per fare un paragone, interventi analoghi di interramento ferroviario in Spagna e Germania hanno richiesto investimenti molto consistenti.

Ed è proprio questo il motivo per cui lo stesso Barbera, nel documento del 2026, ammette di essersi nel tempo orientato verso soluzioni più economiche, come una stazione di scambio esterna collegata da un tram di superficie. Tuttavia continua a ritenere che il progetto originario sia quello più lungimirante per i prossimi cento anni.

Com'è possibile che una proposta urbanistica elaborata trent'anni fa appaia ancora più moderna di molte idee discusse oggi?

La città che aspetta

La vicenda della linea via Milo è diventata negli anni il simbolo di una provincia che aspetta sempre qualcosa: un treno, un'autostrada completa, un porto più competitivo, collegamenti degni di un territorio turistico.

I pendolari denunciano da tempo ritardi continui e cronoprogrammi modificati più volte. Anche nel 2026 associazioni e comitati continuano a chiedere chiarezza sui tempi di riapertura della linea.

E mentre i cantieri procedono lentamente, Trapani continua a pagare il prezzo dell'isolamento ferroviario. Una situazione che pesa su studenti, lavoratori, turisti e sull'intera economia del territorio.

Trent'anni dopo

Il documento di Pietro Barbera non è soltanto una proposta tecnica.

È una fotografia impietosa della capacità di programmazione del territorio.

Perché il dato che colpisce non è tanto il progetto in sé, quanto il tempo trascorso.

Trentuno anni.

Una generazione intera.

Abbastanza per costruire metropolitane, aeroporti, linee ad alta velocità e interi quartieri in molte città europee.

A Trapani, invece, si continua a discutere della stessa ferrovia.

Con una differenza sostanziale rispetto al 1995: allora il treno passava ancora.

Trentuno anni dopo, la proposta è ancora sulla carta. La ferrovia via Milo è ancora incompleta. E Trapani continua ad aspettare quel futuro che qualcuno aveva immaginato già nel 1995.



