Meteo Sicilia, ancora caldo oggi 1 luglio. Nel Trapanese mare mosso, ma da venerdì arriva il sollievo

01/07/2026 07:15:00

Il caldo non molla ancora la presa sulla Sicilia. Oggi, mercoledì 1 luglio, l'Isola resta sotto l'influenza dell'anticiclone africano che nelle ultime settimane ha portato temperature elevate e un clima particolarmente afoso. Palermo e Catania mantengono il bollino rosso per le ondate di calore, inserite dalla Protezione Civile tra le 25 città italiane con il massimo livello di allerta.

La buona notizia, però, è che il cambio di scenario è ormai vicino.

Oggi ancora afa e punte fino a 33 gradi

Per tutta la giornata di oggi le temperature resteranno elevate, con massime che in Sicilia potranno raggiungere i 33 gradi accompagnate da un tasso di umidità elevato, che renderà il caldo ancora più pesante.

Nel pomeriggio non si escludono brevi precipitazioni nelle aree interne dell'Isola, fenomeni tipici delle giornate molto calde quando l'aria instabile favorisce la formazione di temporali localizzati.

In provincia di Trapani mare mosso e caldo intenso

Anche nel Trapanese la giornata sarà caratterizzata da sole e temperature elevate, ma con un mare piuttosto mosso sia lungo la costa occidentale sia sullo Stretto di Sicilia.

Per chi ha scelto il mare, sarà quindi opportuno prestare attenzione alle condizioni del vento e del moto ondoso, destinati a rinforzarsi ulteriormente nei prossimi giorni con l'arrivo del Maestrale.

Da venerdì cambia tutto: temperature sotto i 30 gradi

L'anticiclone subtropicale sta infatti iniziando a spostarsi verso est, lasciando spazio a correnti atlantiche più fresche. Tra giovedì e venerdì il cambiamento diventerà evidente anche sulla Sicilia.

Le temperature massime scenderanno sotto i 29 gradi praticamente ovunque, mentre il Maestrale porterà aria più fresca e qualche pioggia, soprattutto lungo la fascia costiera settentrionale dell'Isola.

Sarà un cambiamento netto dopo settimane di caldo intenso, anche se il contrasto tra l'aria più fresca in arrivo e il terreno ormai surriscaldato potrà favorire la formazione di temporali, localmente anche intensi.

Un'estate sempre più estrema

L'alternanza tra ondate di calore eccezionali e improvvisi temporali violenti è uno degli effetti ormai sempre più evidenti del cambiamento climatico. Fenomeni che stanno diventando la nuova normalità anche nel Mediterraneo e che impongono un'attenzione crescente, soprattutto durante i mesi estivi.

Le temperature di oggi in provincia di Trapani

Trapani: cielo sereno o poco nuvoloso, massima di 30°C , brezza moderata e mare mosso.

cielo sereno o poco nuvoloso, massima di , brezza moderata e mare mosso. Marsala: soleggiato per tutta la giornata, temperatura massima di 31°C , clima afoso nelle ore centrali.

soleggiato per tutta la giornata, temperatura massima di , clima afoso nelle ore centrali. Mazara del Vallo: sole prevalente, massima di 31°C , venti moderati da nord-ovest nel pomeriggio.

sole prevalente, massima di , venti moderati da nord-ovest nel pomeriggio. Castelvetrano: punte fino a 33°C , caldo intenso soprattutto nelle aree interne.

punte fino a , caldo intenso soprattutto nelle aree interne. Alcamo: cielo sereno, massima di 32°C , lieve ventilazione nelle ore serali.

cielo sereno, massima di , lieve ventilazione nelle ore serali. Salemi: tra le località più calde della provincia, con temperature fino a 33°C .

tra le località più calde della provincia, con temperature fino a . San Vito Lo Capo: caldo più sopportabile grazie alla brezza marina, massima di 29-30°C , mare mosso.

caldo più sopportabile grazie alla brezza marina, massima di , mare mosso. Favignana e isole Egadi: temperature comprese tra 28 e 29°C, ventilazione in aumento e moto ondoso in intensificazione.

Da venerdì è atteso un deciso cambio di circolazione: il Maestrale farà scendere le temperature di 3-5 gradi su tutta la provincia, con valori che difficilmente supereranno i 28-29°C durante il fine settimana.



