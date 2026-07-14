Buongiorno24 del 14 Luglio 2026

14/07/2026 09:19:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Anche oggi siamo in diretta con Buongiorno24, su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, per raccontare e approfondire i fatti più importanti della giornata.

Apriamo con la tragedia di Marsala, dove la città piange Vito Puleo, 78 anni, morto tra le fiamme in contrada Paolini mentre stava bruciando alcune sterpaglie in un terreno nei pressi dell'ex cementificio. Il rogo è diventato improvvisamente incontrollabile e non gli ha lasciato scampo. Gravemente ustionato anche il nipote, che ha tentato

disperatamente di salvarlo ed è ricoverato all'ospedale "Paolo Borsellino". Ricostruiremo quanto accaduto e faremo il punto sulle indagini.



https://www.tp24.it/2026/07/14/cronaca/marsala-muore-tra-le-fiamme-mentre-brucia-sterpaglie-la-vittima-e-vito-puleo-grave-il-nipote-che-ha-tentato-di-salvarlo/2367

Questa mattina, a Paceco, la comunità darà l'ultimo saluto ad Alessio Spagnolo, il 42enne morto dopo oltre due mesi di ricovero in seguito al gravissimo incidente avvenuto mentre cercava di sventare il furto di una bicicletta. Una vicenda che ha profondamente colpito l'intero territorio e che oggi si conclude con il momento più doloroso, quello dei funerali.

https://www.tp24.it/2026/07/14/cronaca/paceco-da-l-ultimo-saluto-ad-alessio-spagnolo-oggi-i-funerali-del-42enne-morto-dopo-aver-tentato-di-fermare-un-furto/2367

Ampio spazio poi al blitz antimafia di Palermo. I carabinieri hanno eseguito 22 fermi nei confronti della cosiddetta "banda dei kalashnikov", ritenuta responsabile della lunga serie di attentati contro commercianti e imprenditori, compreso quello ai danni di Sicily by Car. Un'indagine che racconta una mafia tornata a usare intimidazioni, incendi e armi da guerra per imporre il racket.

https://www.tp24.it/2026/07/13/cronaca/mafia-a-palermo-arrestati-i-mandanti-degli-attentati-a-sicily-by-car-22-fermi-nella-rete-della-dda/2367

Restando a Palermo, parleremo della visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha partecipato alla cerimonia dedicata alla Fiat Croma della strage di Capaci e ha rilanciato la possibilità di impiegare l'Esercito nei quartieri più difficili della città per rafforzare la sicurezza.

Torniamo a Marsala, dove fa discutere il nuovo infopoint turistico installato nel centro storico. Non è il servizio a essere contestato, ma la posizione scelta, che secondo molti cittadini restringe il marciapiede e crea problemi alla viabilità pedonale. Il titolare si è detto disponibile a rivedere la collocazione purché possa continuare a lavorare nel cuore della città.

https://www.tp24.it/2026/07/14/attualita/marsala-fa-discutere-il-nuovo-infopoint-turistico-nel-centro-storico-polemiche-sulla-collocazione/2367

Parleremo anche del caldo che torna a farsi sentire. La Protezione civile regionale ha diramato un preallertamento per la prima vera ondata di calore dell'estate, prevista tra mercoledì e domenica, con temperature elevate, afa e rischio incendi. Proprio sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro arriva la denuncia della Fillea Cgil, secondo cui in diversi cantieri della provincia di Trapani l'ordinanza regionale che vieta le lavorazioni nelle ore più calde verrebbe sistematicamente ignorata.

https://www.tp24.it/2026/07/14/attualita/caldo-estremo-la-fillea-cgil-denuncia-ordinanza-ignorata-nei-cantieri-del-trapanese-si-rischiano-tragedie/2367

Ci occuperemo poi di una vicenda giudiziaria che riguarda Marsala. Il Tribunale ha assolto il titolare della pizzeria Grano, finito sotto processo per un presunto abuso edilizio relativo alla struttura esterna del locale. Il processo ha chiarito che l'area è di competenza del Parco archeologico e non del Comune, facendo emergere un errore nell'iter amministrativo che aveva dato origine all'accusa.

https://www.tp24.it/2026/07/14/cronaca/marsala-assolto-il-titolare-della-pizzeria-grano-il-tribunale-chiarisce-l-area-non-era-del-comune/2367

Infine uno sguardo alla politica regionale, con il presidente Renato Schifani che torna a parlare di un possibile secondo mandato, e agli scenari della politica trapanese, dove prende forma il manifesto "Prospettiva 2028" promosso dall'area che sostiene il sindaco Giacomo Tranchida.

Vi aspettiamo, come ogni mattina, alle 9.30 in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, con Buongiorno24: quindici minuti per capire le notizie che contano davvero, con approfondimenti, analisi e il racconto dei fatti più importanti della giornata.



