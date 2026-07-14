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Cronaca
14/07/2026 14:20:00

Carabiniere di 39 anni trovato morto nel letto a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/carabiniere-di-39-anni-trovato-morto-nel-letto-a-trapani-450.jpg

Tragedia a Trapani, dove questa mattina è stato trovato senza vita nella propria abitazione un maresciallo dei Carabinieri in servizio al Comando provinciale.

 

Il militare, L. M., aveva 39 anni ed era originario di Valderice. Il corpo è stato rinvenuto all'alba nel letto della sua abitazione.

 

Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Saranno gli accertamenti disposti dall'autorità competente a chiarire cosa sia accaduto.

 

La notizia ha destato profonda commozione tra i colleghi dell'Arma e tra quanti conoscevano il militare, molto stimato sia nell'ambiente lavorativo che nella comunità di origine.

 

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle cause della morte e sulle eventuali disposizioni dell'autorità giudiziaria.



Cronaca | 2026-07-14 09:19:00
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