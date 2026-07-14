Carabiniere di 39 anni trovato morto nel letto a Trapani

14/07/2026 14:20:00

Tragedia a Trapani, dove questa mattina è stato trovato senza vita nella propria abitazione un maresciallo dei Carabinieri in servizio al Comando provinciale.

Il militare, L. M., aveva 39 anni ed era originario di Valderice. Il corpo è stato rinvenuto all'alba nel letto della sua abitazione.

Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Saranno gli accertamenti disposti dall'autorità competente a chiarire cosa sia accaduto.

La notizia ha destato profonda commozione tra i colleghi dell'Arma e tra quanti conoscevano il militare, molto stimato sia nell'ambiente lavorativo che nella comunità di origine.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle cause della morte e sulle eventuali disposizioni dell'autorità giudiziaria.



