15 Luglio: Meloni perde, retromarcia Trump, Spagna in finale

15/07/2026 07:08:00

E' il 15 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La Camera dei deputati ha bocciato – per un solo voto, a scrutinio segreto – l’emendamento alla legge elettorale di Fratelli d’Italia. Nella maggioranza ci sono stati almeno 30 franchi tiratori. Meloni è andata su tutte le furie. Pare che la premier stia pensando di salire al Colle e dimettersi in anticipo. La tentazione di andare al voto è fortissima

• Con una delle sue clamorose retromarce, Trump ha deciso di rinunciare al pedaggio chiesto sulle navi di passaggio nello stretto di Hormuz («il 20 per cento del valore dei beni trasportati»). A Teheran, intanto, 180 parlamentari su 290 hanno firmato una petizione per chiedere vendetta per i «martiri» e la «cessazione di ogni forma di intesa con gli Usa»



• L’Europa litiga sull’ultimo pacchetto di sanzioni alla Russia. La Bulgaria si sarebbe opposta all’inserimento del patriarca russo Kirill nella lista nera, la Germania al divieto di importazione di merluzzo d’Alaska

• A Parigi Macron ha fatto aprire la parata militare del 14 luglio da un piccolo contingente di 25 soldati ucraini, applauditissimi

• Il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna, è stato nel campo “Zakhid-1” di Leopoli, uno dei cinque in Ucraina dove vengono trattenuti i soldati russi caduti prigionieri. A ciascun detenuto il cardinale ha regalato un portachiavi con lo stemma di Leone XIV e un’icona con la riproduzione della Salus Populi Romani

• Per la prima volta un sommergibile cinese ha lanciato nel Pacifico un missile balistico intercontinentale capace di trasportare testate nucleari

• La Spagna ha battuto la Francia 2 (Oyarzabal, Porro) a 0 nella prima delle due semifinali dei Mondiali. Incontrerà in finale la vincitrice tra Inghilterra e Argentina

• Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì

• David Sánchez, fratello del premier spagnolo, è stato condannato a nove anni di interdizione dai pubblici uffici per abuso d’ufficio

• In Congo i casi di ebola stanno aumentando a dismisura. Ma medici, autisti e becchini sono in sciopero: bloccano le strade che portano in ospedale perché non sono pagati

• I magistrati hanno dato disposizione di acquisire le molte interviste degli ultimi giorni rilasciate da Valter Lavitola e dal suo tuttofare Gomes Clesio Tavares: dicono più di tante intercettazioni. Intanto, su internet, tengono banco le imprese sessuali di Ranucci, che andava a letto con le stagiste di Report

• La Banca centrale europea ha selezionato 36 banche e prestatori di servizi di pagamento (Psp) dell’area euro per partecipare al progetto pilota sull’euro digitale

• Mario Sechi sarebbe a un passo dal diventare il nuovo direttore del Secolo XIX

• La giuria del Premiolino ha designato i giornalisti vincitori della 66esima edizione. Sono Anna Foa, Viviana Mazza, Gabriella Colarusso, Stefano Feltri, Floriana Bulfon, Sacha Biazzo

• Marco Zaccarelli, 68 anni, infermiere al santa Maria Goretti di Latina, attore per passione, è morto sul palcoscenico mentre stava rappresentando i 55 giorni, il caso Moro

• In Calabria sono scattate 79 misure cautelari nei confronti di altrettante persone legate alla ‘ndrangheta

• La biblioteca nazionale di Firenze ha ricevuto 800 mila fumetti

• La Mostra del cinema di Venezia, oltre al Leone d’oro a George Clooney, consegnerà un premio alla carriera anche a Ellen Burstyn, 93 anni

• Dagli Stati Uniti sta arrivando la moda degli anelli di divorzio, ricavati dalle fedi nuziali

• Gus Rex, lo scheletro di tirannosauro di 67 milioni di anni, è stato battuto da Sotheby’s a New York per 50,1 milioni di dollari

• È morto il calciatore argentino Antonio Ubaldo Rattin. Fu involontario inventore del cartellino giallo e del cartellino rosso. Aveva 89 anni

• Se ne sono andati il cuoco Daniele Fagiolini (61 anni), lo scrittore spagnolo Luis Goytisolo (91), il vignettista Pat Oliphant (90), la giornalista Neliana Tersigni (81)



Titoli

Corriere della sera: Governo battuto sulla legge elettorale

la Repubblica: Il governo va a sbattere

La Stampa: Preferenze, sconfitta Meloni

Il Sole 24 Ore: L’export cinese batte i dazi

Il Messaggero: Preferenze, maggioranza battuta

Il Giornale: Alto tradimento

Avvenire: Pace ai prigionieri

Qn: Bocciate le preferenze / Meloni: ora una riflessione

Il Fatto: Il Bottarellum

Leggo: Movida e minori, nuova stretta

Libero: Il governo va sotto / Colpa delle donne

La Verità: La maggioranza perde pezzi / Parte la caccia ai traditori

Il Mattino: L’opera Allegri

il manifesto: Bocciatellum

il Quotidiano del Sud: Preferenze, Meloni battuta

Domani: Meloni bocciata sulle preferenze / Destra spaccata, il governo trema



