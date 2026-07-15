Carabinieri, altro lutto: dopo Leonardo Mazzara muore anche il comandante della Stazione di Valderice, Pietro Floreno

15/07/2026 14:50:00

L'Arma dei Carabinieri della provincia di Trapani è stretta nel dolore. Mentre si apprende che domani, giovedì 16 luglio, alle 16.30, nella chiesa Cristo Re di Valderice, saranno celebrati i funerali del maresciallo Leonardo Mazzara, morto improvvisamente a soli 41 anni, un'altra drammatica notizia colpisce i militari e l'intero territorio.

È morto oggi anche il maresciallo capo Pietro Floreno, comandante della Stazione dei Carabinieri di Valderice. Aveva affrontato una lunga malattia, combattuta con grande coraggio fino agli ultimi giorni.

Floreno era molto conosciuto nel Trapanese anche perché figlio di Stella Bica, storica dirigente scolastica andata in pensione pochi mesi fa.

Il cordoglio di Buseto Palizzolo

A ricordarlo è stato il Comune di Buseto Palizzolo, sua città d'origine, con un messaggio di profondo cordoglio.

«La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto immenso nella nostra comunità e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le straordinarie qualità umane e professionali. Pietro ha saputo servire lo Stato con dedizione, senso del dovere e profondo rispetto per il prossimo, rappresentando con onore i valori dell'Arma dei Carabinieri».

Il sindaco Francesco Poma ha affidato ai social un ricordo personale:

«Ho conosciuto Pietro sin da quando era bambino. Era un ragazzo educato, disponibile, altruista, con un grande cuore e una naturale predisposizione ad aiutare gli altri. Vederlo crescere fino a diventare un servitore dello Stato, stimato da tutti, è stato motivo di orgoglio per l'intera comunità di Buseto Palizzolo. Oggi perdiamo non solo un eccellente maresciallo dei Carabinieri, ma soprattutto una persona perbene, un figlio della nostra terra che porteremo sempre nel cuore».

Il ricordo del SIM Carabinieri

Anche il SIM Carabinieri Sicilia ha voluto salutare Pietro Floreno con una lunga nota.

«Pietro ha affrontato la prova più ardua che la vita possa presentare con la stessa dignità, fierezza e abnegazione con cui ha sempre onorato la nostra divisa. Ha lottato contro una grave e inesorabile malattia combattendo letteralmente come un leone, senza mai arretrare, aggrappandosi alla vita e ai suoi affetti con una forza d'animo straordinaria».

Il sindacato rivolge un pensiero particolare alla famiglia, alla moglie Sonia, alla figlia Chloe e al familiare Mauro, sottolineando che «non camminerete mai soli», e ricorda Floreno come «un uomo, un militare, un marito e un padre straordinario».

Due giorni di dolore per l'Arma

La morte di Pietro Floreno arriva a meno di ventiquattr'ore dalla scomparsa del maresciallo Leonardo Mazzara, in servizio alla Stazione dei Carabinieri di Trapani, trovato senza vita nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato stroncato da un infarto fulminante mentre dormiva.

Due perdite ravvicinate che hanno gettato nello sconforto i colleghi dell'Arma e le comunità di Valderice, Buseto Palizzolo e dell'intera provincia di Trapani, chiamate ora a salutare due servitori dello Stato che hanno dedicato la loro vita al servizio dei cittadini.



