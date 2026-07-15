Buongiorno24 del 15 Luglio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e approfondire le notizie più importanti della giornata.
Apriamo con il tema dell'acqua, che continua a preoccupare la provincia di Trapani. A Mazara del Vallo è scontro sulla potabilità dopo le denunce sull'acqua contaminata, i rilievi dell'Asp e le rassicurazioni del Comune. A Trapani, invece, nuove segnalazioni di contaminazione riaccendono il dibattito sulla sicurezza della rete idrica e portano alla richiesta di un consiglio comunale aperto.
Parleremo poi della lotta alla mafia. A Palermo prosegue la misteriosa campagna delle cartoline anonime contro Cosa nostra: gli ultimi messaggi sono comparsi allo Zen e si rivolgono direttamente ai giovani con lo slogan: "Se lavori per un mafioso, il tuo stipendio si chiama carcere".
Spazio anche alla cronaca giudiziaria con la richiesta di ergastolo per l'alcamese Vincenzo Gerardi, accusato dell'omicidio della moglie Teresa Stabile, e con la definitiva chiusura del lungo processo ai fratelli Sfraga per la cosiddetta mafia del trasporto dell'ortofrutta.
Ricorderemo inoltre il maresciallo dei Carabinieri Leonardo Mazzara, morto improvvisamente a 41 anni, una notizia che ha profondamente colpito l'Arma e l'intera provincia di Trapani.
Parleremo anche dell'ondata di caldo africano che da oggi investe il Trapanese, con l'allerta della Protezione civile e le raccomandazioni per evitare rischi per la salute e incendi.
Tra gli altri temi: le condanne per il fallimento della Nicol Chef, l'inchiesta della Guardia di Finanza su una scuola paritaria di Agrigento con 131 docenti impiegati irregolarmente, il caso delle concessioni demaniali a Favignana, il dossier di Legambiente sulle coste siciliane, la classifica Censis degli atenei italiani e le ricadute della transizione energetica sull'economia dell'Isola.
Come ogni mattina, analizzeremo le notizie con il contesto e gli approfondimenti che servono per capire cosa sta accadendo nel Trapanese, in Sicilia e nel resto del Paese. Buongiorno24 è in diretta su Tp24.it, Rmc 101 e sui canali social di Tp24.
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Un malore improvviso, probabilmente un infarto fulminante, lo ha strappato alla vita mentre dormiva. È morto così Leonardo Mazzara, maresciallo dei Carabinieri in servizio alla Stazione di Trapani, originario di Valderice. Aveva 41...