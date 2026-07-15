Marsala, incendio sul lungomare: intervengono i vigili del fuoco

15/07/2026 22:17:00

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 15 luglio 2026, sul lungomare di Marsala, dove un incendio è divampato in un locale annesso al ristorante Le Isole, nel cuore della passeggiata cittadina.

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 19, facendo scattare l'allarme tra i presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Marsala, con sede in corso Calatafimi, che sono riusciti a domare il rogo prima che potesse estendersi al resto della struttura o agli edifici vicini.

L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi. Al momento non si segnalano feriti.

Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco a stabilire l'origine delle fiamme e a verificare se si sia trattato di un guasto accidentale o di altre circostanze.

L'episodio ha attirato l'attenzione di numerosi passanti e residenti, che hanno assistito alle operazioni di spegnimento lungo uno dei punti più frequentati della città, soprattutto nelle serate estive.



