Buongiorno24 del 16 Luglio 2026

Spazio quindi alla sicurezza. In Prefettura è stato presentato il bilancio del primo semestre: reati in calo del 17,3% nel Trapanese, aumento della capacità investigativa e organici rafforzati per l'estate, con particolare attenzione a Marsala e ai controlli nelle aree turistiche.
Ci occuperemo anche della politica marsalese. Il consigliere comunale Gaspare Di Girolamo, il più votato alle ultime amministrative, lascia l'Udc e aderisce a Sud chiama Nord, con l'obiettivo di candidarsi alle Regionali del 2027. Un passaggio che apre nuovi scenari negli equilibri politici cittadini.
Infine parleremo dell'ondata di caldo che investe la Sicilia, con le raccomandazioni della Protezione civile e lo stato di preallerta per il rischio incendi in provincia di Trapani, e delle principali notizie della giornata, dalla candidatura proposta per Marsala Capitale Italiana del Mare 2027 alla lettera inviata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai ragazzi del progetto SAI Marsala.
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Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 15 luglio 2026, sul lungomare di Marsala, dove un incendio è divampato in un locale annesso al ristorante Le Isole, nel cuore della passeggiata cittadina. Le fiamme si sono sviluppate...
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