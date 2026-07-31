Sanità, a Marsala il nuovo ospedale di comunità: ecco come funziona

31/07/2026 06:00:00

Inaugurato ieri a Marsala l’ospedale di comunità, che si trova al terzo piano del “Paolo Borsellino”.

Hanno presenziato la sindaca Andreana Patti, la commissaria straordinaria dell’ASP Trapani Sabrina Pulvirenti, il direttore del presidio ospedaliero Giuseppe Morana, il responsabile del PNRR Missione 6, dottor Ezio Fazio, e il direttore del distretto socio-sanitario Rino Ferrari. Presenti anche le autorità, tra cui l’onorevole Stefano Pellegrino e la presidente del Consorzio universitario Maria Pia Castiglione.

L’inaugurazione ha visto la benedizione di Sua Eccellenza il vescovo Angelo Giurdanella.

Ospedale di comunità

Si tratta di una struttura per il ricovero breve che fa da ponte tra l’ospedale per acuti e l’assistenza domiciliare, accogliendo pazienti che necessitano di cure infermieristiche continue.

Essenzialmente, l’ospedale di comunità serve a garantire dimissioni protette: pazienti che escono da un reparto ospedaliero ma non sono ancora pronti per tornare a casa in autonomia. Serve anche a evitare ricoveri impropri: possono essere ricoverati pazienti cronici o fragili le cui patologie si sono aggravate, ma che non richiedono il Pronto soccorso.

Infine, offre assistenza infermieristica h24, con supporto continuo e riabilitazione leggera, grazie alla presenza costante di infermieri e alla supervisione dei medici di base.

Sono venti i posti letto disponibili al terzo piano dell’ospedale “Paolo Borsellino”. Importante il lavoro portato avanti in questi anni da Ezio Fazio, che ha previsto anche i ricoveri di sollievo: si tratta di pazienti assistiti a casa i cui caregiver non riescono più a sostenere il carico assistenziale e che trovano così accoglienza temporanea nella struttura.

Pulvirenti: “Non ci tiriamo addosso i sassi da soli”

La commissaria dell’ASP, Sabrina Pulvirenti, ha sottolineato che anche in questo territorio è possibile curare insieme corpo e anima.

Fiore all’occhiello sono gli infermieri, formati appositamente per l’ospedale di comunità.

Patti: “Le persone fanno la differenza”

All’inaugurazione hanno preso parte la sindaca della città e l’assessore Flavio Coppola. Nonostante i concorsi, spesso chi li vince sceglie di non restare ma di andare altrove: “Bisogna anche celebrare i risultati come oggi. Qui ci sono coraggio e vocazione, ringrazio tutto il personale che definisco di frontiera”.

Pellegrino: “La mission deve essere assumere personale”

Il capogruppo di Forza Italia all’ARS ha affrontato il tema dei medici stranieri, circa 170 in tutta la Sicilia. A Marsala il caso che fa discutere riguarda le due unità di Ortopedia.

Giovedì della prossima settimana Pellegrino sarà a Roma per capire come intervenire. Si tratta di medici professionisti non stabilizzati, che potrebbero esserlo ma non hanno il riconoscimento del titolo equipollente: “Siamo in dirittura d’arrivo con il piano di rientro, quindi da dicembre in poi si potrà tornare ad assumere e rafforzare il comparto sanitario”.



