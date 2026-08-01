Favignana, nessun aumento della Tari nel 2026: il Consiglio approva il piano rifiuti

01/08/2026 22:14:00

Nessun aumento della Tari per il 2026 nel Comune di Favignana. Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2029 e le tariffe della tassa sui rifiuti, confermando gli importi dello scorso anno.

Lo rende noto il gruppo di maggioranza "Movimento per le Egadi – Pagoto Sindaco", spiegando che l'incremento dei costi del servizio sarà compensato utilizzando una parte delle risorse derivanti dalla tassa di sbarco, evitando così nuovi aggravi per cittadini e imprese.

Secondo la maggioranza, questa scelta consente al Comune di mantenere una delle pressioni fiscali più basse della Sicilia, confermando al tempo stesso gli elevati risultati raggiunti nella raccolta differenziata, che si attesta all'86%.

Nel comunicato viene inoltre espresso un ringraziamento agli uffici comunali, in particolare al responsabile della Ragioneria, dott. Scarcella, e al responsabile dello Sportello unico per le attività produttive, architetto Fici, "per l'incessante impegno al servizio della comunità egadina".

Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente del Consiglio comunale, Giuseppa Montoleone.

«Esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto e per il clima di collaborazione all'interno dell'aula consiliare. L'approvazione all'unanimità di questo provvedimento rappresenta un segnale forte di responsabilità e di attenzione verso la nostra comunità. Siamo inoltre riusciti a mantenere inalterata la pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese locali senza incidere negativamente sui bilanci familiari e senza rinunciare alla qualità dei servizi di gestione dei rifiuti sulle nostre isole, nonostante l'incremento generale dei costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti insulari», ha dichiarato Montoleone.



