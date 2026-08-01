Mazara, apre Anestesia e Rianimazione all’ospedale “Abele Ajello”. Il plauso del NurSind

01/08/2026 08:41:00

Un reparto atteso da anni e considerato indispensabile per garantire maggiore sicurezza all’ospedale di Mazara del Vallo. Al presidio “Abele Ajello” apre l’unità di Anestesia e Rianimazione, un passaggio importante per il potenziamento dell’assistenza sanitaria nel territorio mazarese.

A salutare positivamente l’attivazione del reparto è il NurSind Trapani, attraverso il dirigente sindacale dell’ospedale Giovanni La Grutta, che esprime “immensa soddisfazione” per il risultato raggiunto.

Il ringraziamento alla commissaria Pulvirenti

Nel suo intervento, La Grutta rivolge innanzitutto un ringraziamento alla commissaria straordinaria dell’Asp di Trapani, Sabina Pulvirenti, alla quale il sindacato riconosce di avere portato avanti l’obiettivo “con tenacia e determinazione”.

Secondo il NurSind, l’apertura della Rianimazione rappresenta un traguardo fondamentale non soltanto per i pazienti più gravi, ma per l’intera attività dell’ospedale.

La presenza del reparto, infatti, consente di affrontare con maggiore sicurezza gli interventi chirurgici e le emergenze, riducendo la necessità di trasferire i pazienti verso altre strutture provinciali.

Il ruolo del Comitato “Pro Abele Ajello”

Il dirigente sindacale ringrazia anche i componenti del Comitato “Pro A. Ajello”, del quale egli stesso fa parte: il presidente Nicolò Di Giovanni, il cavaliere Giovanelli e il ragioniere Montalbano.

Il Comitato, secondo quanto affermato nella nota, avrebbe fornito indicazioni e sollecitazioni utili per arrivare all’attivazione del reparto.

Parallelamente prosegue anche l’iter per l’installazione della nuova Risonanza magnetica, un’altra apparecchiatura attesa per completare l’offerta diagnostica del presidio mazarese.

L’interlocuzione politica per i finanziamenti

Nel comunicato viene evidenziato anche il lavoro politico-istituzionale dell’ex assessore regionale e deputato Toni Scilla, in raccordo con i consiglieri comunali Giorgio Randazzo e Michele Reina.

L’interlocuzione avrebbe contribuito a sbloccare i fondi necessari per completare il reparto e renderlo pienamente operativo.

“Come rappresentante del sindacato delle professioni infermieristiche – afferma La Grutta – accolgo questo traguardo con immensa soddisfazione”.

Il NurSind Trapani conferma infine il proprio impegno per la qualità dell’assistenza e per la valorizzazione dell’ospedale “Abele Ajello”.

Adesso, però, oltre ai comunicati e ai ringraziamenti, bisognerà verificare il dato più importante: quanti posti letto saranno realmente disponibili, con quale personale e con quali tempi di piena operatività. Perché una Rianimazione non vive di targhe e inaugurazioni, ma di medici, infermieri e servizi garantiti ogni giorno.



