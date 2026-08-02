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Cultura
02/08/2026 12:14:00

I Picciotti di Matarò portano Marsala al festival internazionale del folklore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2026/i-picciotti-di-mataro-portano-marsala-al-festival-internazionale-del-folklore-450.jpg

La Sicilia torna a essere protagonista sulla scena del folklore internazionale grazie al gruppo folk I Picciotti di Matarò di Marsala, che prenderà parte all'edizione 2026 del Festival Internazionale del Folklore di Pontelandolfo, in provincia di Benevento, a seguire al Riccia Folk Festival e alla XXI edizione della Rassegna Folklorica Internazionale di San Giuliano del Sannio dal 2 al 9 agosto.


La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dedicati alle tradizioni popolari, capace di riunire gruppi provenienti da diverse regioni italiane e da numerosi Paesi del mondo in un grande momento di incontro tra culture, musica e danza.
Per il gruppo marsalese, guidato con passione dal presidente Massimo Gabriele, si tratta di un nuovo e prestigioso riconoscimento che conferma il valore di un percorso artistico costruito in anni di attività, durante i quali ha rappresentato la Sicilia in numerosi festival nazionali e internazionali. 
 

Il repertorio de I Picciotti di Matarò racconta la storia e le tradizioni dell'isola attraverso canti popolari, tarantelle, costumi tradizionali e coinvolgenti coreografie che custodiscono l'identità culturale del territorio marsalese e siciliano.
 

Da anni il gruppo guidato da Massimo Gabriele, instancabile presidente e anima operativa del comitato MataroccoFest viene affiancato da una squadra affiatata che condivide l'impegno nella promozione e nella valorizzazione delle tradizioni popolari siciliane. La direzione artistica è affidata a Michela Maltese, mentre la direzione musicale è curata da Valentina Mangiaracina, insieme ai preziosi e veterani musicisti Roberto Piccione Pipitone e Nicolò Piccione Pipitone. Insieme a loro, danzatori e cantanti danno vita a uno spettacolo che racconta, attraverso canti, danze, costumi e musiche tradizionali, l'identità culturale della Sicilia e del territorio marsalese.
 

Nel corso delle diverse giornate del festival, il pubblico potrà assistere alle esibizioni di gruppi folkloristici provenienti dal Kenya, dalla Serbia, dal Messico e dal Molise, oltre alla partecipazione di numerosi gruppi locali. A fare gli onori di casa sarà il gruppo organizzatore Ri Ualanegli, da anni promotore di una manifestazione che rappresenta un importante punto di riferimento per il folklore internazionale e per il dialogo tra i popoli attraverso la musica, il canto e la danza.
 



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