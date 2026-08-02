L'aumento della Tari a Marsala è una batosta per i cittadini 

02/08/2026 13:38:00

Si accende lo scontro politico a Marsala dopo l'approvazione in Consiglio comunale del Piano economico finanziario (Pef) sui rifiuti, che comporterà un aumento della Tari di circa il 10%. Forza Italia e il consigliere comunale Enzo Sturiano puntano il dito contro l'amministrazione guidata dalla sindaca Andreana Patti, accusandola di non aver mantenuto gli impegni assunti in campagna elettorale.

Per il coordinamento cittadino di Forza Italia, l'incremento della tassa rappresenta "una batosta targata Andreana Patti". Secondo gli azzurri, l'amministrazione avrebbe dovuto evitare che il peso dell'aumento ricadesse sulle famiglie marsalesi.

"Diciamolo chiaramente - afferma il partito - il servizio non aiuta il cittadino. Non è il porta a porta, da solo, a far funzionare la raccolta. I disservizi e i problemi devono essere risolti da chi governa, non scaricati sulle tasche dei cittadini, già vessati da una miriade di tasse".

Forza Italia critica quella che definisce la prima prova dell'amministrazione Patti sul fronte dei tributi: "Non ha perso occasione di mettere le mani nelle tasche dei cittadini". Il partito esprime quindi la propria contrarietà al Pef approvato dal Consiglio comunale, ringrazia i consiglieri di opposizione che hanno lasciato l'Aula al momento del voto e annuncia che vigilerà affinché il nuovo piano dei rifiuti "non diventi l'ennesimo strumento per offrire pochi servizi a fronte di una tassazione sempre più alta".

Sulla stessa linea il consigliere comunale Enzo Sturiano, ex presidente del Consiglio comunale, che rivendica la scelta di abbandonare l'Aula prima della votazione.

"Quell'atto non porta il mio nome", scrive Sturiano, sottolineando come lui e altri consiglieri di opposizione abbiano deciso di non partecipare al voto..

L'esponente dell'opposizione denuncia inoltre i tempi con cui il Pef è arrivato in Consiglio: "I consiglieri, anche quelli di maggioranza, non hanno avuto il tempo materiale per studiare il documento, arrivato meno di 24 ore prima della scadenza per l'approvazione".

Sturiano respinge poi la tesi secondo cui l'aumento sarebbe una conseguenza delle scelte della precedente amministrazione. "Non credete alla favoletta che raccontano per togliersi ogni responsabilità: questo aumento c'entra pochissimo con il passato", afferma, chiedendo inoltre perché non sia stata presa in considerazione una sentenza del Consiglio di Stato del 2025 che, ricorda, era stata segnalata fin dall'insediamento dell'amministrazione dalla consigliera di maggioranza Linda Licari.

La conclusione del consigliere è netta: "Si poteva evitare di aumentare la Tari? Sì, si poteva. Loro non lo hanno fatto. Noi non abbiamo votato e non siamo nemmeno rimasti in Aula".

La vicenda è destinata ad alimentare il confronto politico nelle prossime settimane, mentre resta aperto il dibattito sulle ragioni dell'aumento della Tari e sulle possibili ricadute per cittadini e imprese.



